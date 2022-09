Dopo il messaggio alla moglie di Zelensky, Roger Waters scrive a Putin

L’ex Pink Floyd ha rivolto una missiva al presidente russo per esortarlo a un cessate il fuoco. Recentemente il musicista ha parlato a Olena Zelenska, la moglie del presidente ucraino Zelensky, al quale Waters addossa gran parte delle colpe del conflitto. La guerra «è scoppiata per colpa dei nazionalisti ucraini», ha affermato il bassista e cantante del gruppo progressive rock inglese.Per quella presa di posizione, due suoi concerti in Polonia sono stati cancellati. Adesso Waters parla direttamente a Putin

Roger Waters ha scritto una lettera a Putin, una missiva per parlargli della guerra in Ucraina.

L’ex Pink Floyd ha rivolto il suo messaggio al presidente russo per esortarlo a un cessate il fuoco, questo dopo aver recentemente parlato a Olena Zelenska, la moglie del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, al quale Waters ha addossato gran parte delle colpe del conflitto nel suo Paese. La guerra «è scoppiata per colpa dei nazionalisti ucraini», ha affermato il bassista e cantante del gruppo progressive rock inglese.

Adesso invece parla direttamente a Putin: «Questa è un'atroce guerra di aggressione». E si scaglia anche contro la Nato che, dice Waters, «invade Paesi sovrani come se niente fosse».

Le prese di posizione di Roger Waters gli sono costate la cancellazione di due concerti in Polonia, due live che erano fissati per il 2023. Durante lo scorso weekend, è stato annunciato che il musicista non suonerà più in quel Paese. In particolare non suonerà più a Cracovia: è stato il Comune di Cracovia, proprietario della sala da concerti in cui il cantautore britannico avrebbe dovuto esibirsi, a remargli contro e a decidere di annullare la sua presenza in cartellone. Il consigliere comunale di Cracovia, Lukasz Wantuch, ha dichiarato ad Associated Press che Waters «non capisce cosa sta accadendo in Ucraina».

Dal canto suo, Roger Waters ha voluto specificare che i due concerti non sono stati annullati per volontà sua, anzi. E ha aggiunto che Lukasz Wantuch di Cracovia non ne sa proprio niente di quanto lui si sia immolato per una vita intera «al servizio dei diritti umani, anche pagandone le conseguenze», queste le sue parole.