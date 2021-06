How I Met Your Father, Chris Lowell nello spin-off con Hilary Duff

L’attore statunitense, classe 1984 , è tra i protagonisti dello spin-off targato Hulu, come annunciato nelle scorse ore da Deadline che ha rivelato anche alcuni dettagli riguardanti la produzione che prenderà avvio prossimamente.

Stando a quanto riportato dal magazine , il personaggio portato sullo schermo da Chris Lowell è un ragazzo intelligente e cinico nei confronti dell’amore, un aspirante musicista che vive con il suo miglior amico Tom cercando di sbarcare il lunario come autista Uber.

How I Met Your Father è la serie che si concentra sulla protagonista Sophie , interpretata da Hilary Duff ( FOTO ), impegnata a raccontare la storia d’amore con suo padre a suo figlio.

How I Met Your Mother: annunciato lo spin-off con Hilary Duff

La protagonista dello spin-off Sophie è invece interpretata da Hilary Duff che ha il compito di raccontare le vicissitudini del suo personaggio tra la ricerca del proprio posto nel mondo, i legami di amicizia e l'amore ai tempi delle app.

La cantante e attrice è anche coinvolta come producer, presenti Carter Bays e Craig Thomas in qualità di executive producer e Adam Londy come co-executive producer.

Nessuna indiscrezione per quanto riguarda la possibile data di inizio delle riprese e di distribuzione, non resta quindi altro da fare che attendere per conoscere tutti gli sviluppi futuri.