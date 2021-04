How I Met Your Mother: annunciato lo spin-off con Hilary Duff

Fin dalla conclusione di “How I Met Your Mother” si è parlato con insistenza della possibile produzione di uno spin-off . Due le ipotesi al vaglio per svariati anni. La prima prevedeva il racconto dell’incontro con Ted da parte di Tracy (Cristin Milioti). La seconda, invece, avrebbe portato a una storia del tutto nuova, ma dalla stessa struttura, con protagonista una donna intenta a narrare la sua vita negli anni precedenti l’incontro con il suo grande amore.

È quest’ultima opzione che è stata ufficialmente annunciata. È partita, infatti, la produzione di uno spin-off con protagonista Hilary Duff . Una notizia che ha rapidamente fatto il giro del web, dove in tanti non vedono l’ora di poter apprezzare “ How I Met Your Father ”.

Un totale di dieci episodi che vedranno una madre raccontare nel futuro, a suo figlio, come abbia conosciuto suo padre. Si torna nel 2021, quando lo show ha inizio, mostrando la vita di una giovane donna e dei suoi amici. Tutti intenti a capire cosa vogliano davvero nella vita, vivendo amori, provando forti passioni e delusioni in un’epoca moderna, tra app e opzioni apparentemente senza limiti.

Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger hanno ideato il Progetto di uno spin-off di “How I Met Your Mother”, ricevendo il via libera da Hulu, che ne ha ordinato la produzione. Addio a Josh Radnor (Ted Mosby), così come a tutta la sua gang. La protagonista sarà Hilary Duff, che interpreterà il personaggio di Sophie .

Una struttura che viene dal passato, ben distante da esempi come “Friends” in termini di tematiche affrontate. Uno show che non escluderà i creatori della serie originale, Carter Bays e Craig Thomas, coinvolti con il ruolo di produttori. Grande entusiasmo e timore tra i fan, al tempo stesso. C’è intanto chi già spera in un’apparizione di membri del cast originale, così da ottenere intriganti aggiornamenti sulle loro storie.

Craig Erwich, presidente di Hulu Originals e ABC Entertainment, ha dichiarato: “L’idea è quella di far compiere al franchise un passo in avanti. Hilary porta a ogni ruolo una passione e un’energia contagiosi e non vediamo l’ora di presentare agli spettatori ‘How I Met Your Father’”.