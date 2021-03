Hilary Duff è diventata mamma per la terza volta

Il terzogenito arrivato è il secondo figlio avuto con l’attuale marito Matthew Koma e si chiama Mae James Bair. Il fiocco azzurro si aggiunge alla famiglia di cui facevano già parte Banks (la prima figlia della coppia Duff-Koma) e il primogenito Luca, avuto dalla star con il suo ex marito Mike Comrie. La foto che Hilary Duff ha pubblicato è un meraviglioso scatto in bianco e nero che la ritrae in una piscina di gomma, segnale abbastanza eloquente da cui intuiamo che la celeb ha scelto di partorire in acqua.

Il terzo figlio di Hilary Duff

Il piccolo è nato il 24 marzo e, dato che anche la gravidanza era stata annunciata sui social (in tempi pandemici non si può fare altrimenti, ahinoi…), la bella notizia relativa alla nascita ce l’aspettavamo proprio su IG.





Il ritratto di famiglia in bianco e nero in cui vediamo Hilary Duff circondata dall’amore del marito e dei suoi figli è un inno alla vita, alla natura e al sentimento, in ogni sua declinazione (amore materno, paterno, coniugale, filiale e via dicendo).



Dopo questo post, sono arrivati anche altri contenuti che fanno di Mae James Bair il protagonista assoluto. Nelle sue Stories di Instagram l’attrice ha condiviso la poppata, sdoganando finalmente il tabù dell’allattamento al seno sui social network (come stanno facendo anche tante altre sue colleghe Vip, da Emily Ratajkowsky a Chiara Ferragni).

Hilary Duff ha annunciato la sua attesa il 24 ottobre 2020, postando sul suo account un video molto tenero in cui lei e il consorte accarezzano la pancina dei primi mesi per urlare al mondo intero tutta la loro gioia.

Ma, nonostante la felicità immensa, durante la sua gravidanza la star ha sdoganato anche un'altra cosa molto importante: la nostalgia (comprensibile) del corpo tonico del pre-gravidanza.

"Mentirei se vi dicessi che non mi è mancato questo corpo", ha scritto a corredo di un video in cui mostrava se stessa prima di restare di nuovo incinta.

Anche questo è sdoganare un tabù perché le donne in gravidanza potrebbero non sentirsi a proprio agio per un corpo che cambia rapidamente però tendono a non manifestarlo perché la loro reazione potrebbe essere tacciata come inappropriata. Invece è importante poter esternare sempre ogni emozione, specialmente in mesi delicatissime di massima trasformazione come quelli a cui ci sottopone una gravidanza. Quindi grazie Hilary Duff! Da noi tutte in generale e, in particolare, dalla mamma di due gemelli che firma questo articolo...