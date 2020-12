Hilary Duff incinta mostra il pancione su Instagram

Hilary ha mostrato su Instagram il suo pancione , ma ha anche manifestato nostalgia per il suo corpo pre gravidanza. "Mentirei se vi dicessi che non mi è mancato questo corpo", ha scritto a corredo di un video in cui mostra sé stessa prima di restare nuovamente incinta. La cantante e attrice 33enne ha poi condiviso una foto di sé stessa a bordo piscina con un costume da bagno arancione, scrivendo che le manca "particolarmente" quella versione del suo corpo. Ovviamente la star di “Lizzie McGuire” è felicissima di allargare la sua famiglia: aspetta il secondo figlio dal marito Matthew Koma , dal quale due anni fa ha avuto Banks Violet, 2. Hilary è anche mamma di Luca Cruz, 8 anni, nato dall'amore con il suo ex marito, Mike Comrie . "Questo corpo sta lavorando sodo e sta facendo cose davvero interessanti per la nostra piccola grande famiglia e ne sono estremamente grata ed entusiasta!" ha aggiunto su Instagram.

Hilary Duff e i cambiamenti del suo corpo

Nonostante si sia sempre allenata molto, Hilary ha da poco rivelato che dopo la nascita di Luca il suo corpo è cambiato. "Ho capito che non sarò mai più la stessa, e va bene così. Ho imparato ad essere orgogliosa di ciò che il mio corpo fa per me e di ciò che ha fatto mentre ero incinta di mio figlio. Il mio corpo ha contribuito a creare un legame tra noi, e il fatto che io fossi lì per lui in quei primi mesi della sua vita alla fine era molto più importante di me che cercavo di rimettermi in forma subito – ha spiegato - E quel cambiamento mentale ha aiutato tutte le altre cose alla fine a mettersi a posto”. Hilary è sempre stata anche una grande sostenitrice della body positivity. “Donne, siate orgogliose di quello che avete e smettetela di perdere tempo prezioso durante le vostre giornate sperando di essere diverse, migliori, senza difetti, cellulite e smagliature” ha scritto tempo fa su Instagram, pubblicando una foto nella quale si mostrava con la cellulite. “Posto queste parole per le ragazze più giovani, per le donne e per le madri di ogni età. Sono in vacanza con mio figlio dopo una lunga stagione di riprese che mi ha tenuto a lungo lontano da lui”.