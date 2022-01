L’avvocato della cantante ha depositato dei documenti in tribunale secondo cui Jamie Spears avrebbe utilizzato soldi prelevati dal patrimonio della figlia per avviare uno show di cucina, oltre ad aver installato in casa dei dispositivi audio per spiarla

Continua la battaglia legale di Britney Spears contro il padre. L’avvocato della cantante ha depositato alcuni atti in tribunale dove si legge che, come riportano vari media americani tra cui Variety e Tmz, durante i quasi 13 anni di custodia legale e personale di Jamie Spears sulla figlia, sarebbero stati prelevati oltre 36 milioni di dollari dal conto in banca della popstar: 6,314,307 dollari sarebbero andati al padre per il suo ruolo di “conservator”, figura simile al tutore legale del sistema italiano, e “oltre 30 milioni” sarebbero stati richiesti dal padre per pagare il lavoro di “una dozzina di diversi studi legali” coinvolti nella custodia della cantante. Secondo le ultime accuse, Jamie Spears – che ha lavorato per anni come cuoco - avrebbe utilizzato parte dei soldi del patrimonio della figlia, tra le altre cose, per lavorare a uno show di cucina, “Cookin’ and Cruzin’ and Chaos with Jamie Spears”, proposto nel 2015 a varie emittenti televisive.