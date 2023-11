Dua Lipa con la maglia del Palermo, i tifosi impazziscono

Lo scatto virale fa parte della campagna promozionale delle Sneaker Palermo Special. Per l'occasione Dua Lipa ha indossato la maglia del Palermo F.C.

Da chi ha scritto di volerla vedere live al Foro Italico a chi ha chiesto il suo ingaggio, la foto di Dua Lipa non è di certo passata inosservata. L’account Instagram del Palermo F.C. ha condiviso uno scatto della popstar con la maglia della squadra.

dua lipa, la foto su instagram

Si è rinnovata la collaborazione tra Dua Lipa e Puma, per l’occasione il brand ha rilanciato una delle sue sneaker più famose di sempre: la scarpa Palermo. La cantante ha sfoggiato il modello unisex in uno scatto della campagna promozionale per il quale ha indossato anche la maglia del Palermo F.C.

La foto ha immediatamente mandato in visibilio i tifosi che hanno commentato ironicamente l’immagine: alcuni hanno chiesto l'arrivo in campo di Dua Lipa nelle prossime partite, altri hanno scritto di volerla vedere in concerto al Foro Italico.

Dopo il debutto negli anni ’80, le Sneaker Palermo Special sono ritornate sul mercato presentando l’etichetta sulla tomaia, la suola in gomma e il logo impresso a stampa laminata su tallonetta ed etichetta laterale.