Barbie 2, Margot Robbie avrebbe escluso il sequel

Stando a quanto riportato da Times of India, un insider avrebbe escluso il ritorno di Margot Robbie in un ipotetico sequel della pellicola

Margot Robbie non sarebbe intenzionata a recitare in un nuovo film dedicato alla bambola. Times of India ha riportato le informazioni di un insider: “Tutti quanti agli studios stanno parlando di fare un film su Ken ( FOTO ), mentre l’idea di costruire un altro lavoro intorno a Margot nel ruolo di Barbie è abbastanza esclusa”.

L’insider ha proseguito: “Un seguito di quel viaggio non è necessario. Ci sono tante strade da percorrere per Ryan per un film interamente incentrato su Ken in cui Margot potrebbe essere coinvolta dietro le quinte”.

Al momento Warner Bros. non ha rilasciato alcuna dichiarazione a riguardo.