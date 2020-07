Johnny Depp ha scritto un messaggio ad Amber Heard con il suo sangue

“Ti amo”, o forse un’accusa di tradimento: c’è una scritta col sangue tra gli aspetti più controversi della vicenda Johnny Depp - Amber Heard

È una guerra senza esclusioni di colpi, quella che Johnny Depp e Amber Heard stanno combattendo. I due, dopo una separazione alquanto disastrosa, si sono ritrovati faccia a faccia all’Alta Corte di Londra. E non si sono risparmiati.

Johnny Depp e Amber Heard, un matrimonio finito in un incubo Johnny Depp ha portato in tribunale il The Sun, che l'ha etichettato come un "picchiatore di mogli". E, nelle varie udienze, ha dato (un brutto) spettacolo insieme all'ex moglie Amber Heard. Per dimostrare come l'attore fosse spesso fuori controllo, la Heard ha portato al giudice alcune foto: Johnny collassato a terra (dopo, secondo le sue parole, un mix di droghe e alcol), Johnny in procinto di assumere cocaina. L'attore non ha negato il consumo di sostanze stupefacenti. Anzi, ha ammesso di utilizzare tutte quelle che esistono. Ha però fortemente negato ogni accusa di violenza. E ha definito Amber Heard "la mia carnefice".

Di tutt'altra idea è l'attrice, secondo cui Depp l'avrebbe aggredita su di un aereo in quanto convinto di un suo tradimento con James Franco. E non è finita qui: "ti brucerò come una strega", "cuocerò il tuo cane al microonde", le avrebbe scritto lui in alcuni messaggi. Ma l'attore si difende: "Erano solo scherzi". Per poi rilanciare: "La vera violenta è lei, non io", "Mi prendeva a calci e mi tirava lattine, candele accese e bottiglie". A supporto di queste tesi, l'audio di una sessione di terapia di coppia in cui l'attrice ammette di avergli lanciato addosso pentole, padelle e vasi in un eccesso d'ira.