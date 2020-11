Per giorni si è parlato di Mads Mikkelsen come sostituto di Johnny Depp nel terzo capitolo della saga prequel di “Animali fantastici”. Dalla rabbia dei fan, che non avrebbero voluto l’allontanamento dell’attore, ai dubbi dell’Hannibal televisivo, che si era detto, di recente, totalmente ignaro di ciò che sarebbe accaduto: “So quello che sanno i giornali. Attendo quella telefonata”.

Telefonata che è infine giunta, evidentemente, come conferma il comunicato ufficiale relativo all’ingresso nell’enorme cast della saga di Mikkelsen. Sarà lui il nuovo Gellert Grindelwald, con “TheWrap” che ha riportato come la Warner Bros abbia ormai ufficializzato l’accordo.

Una persona interna alla produzione ha rivelato al sito che non vi sarà alcun bisogno di rigirare delle scene. La lavorazione del film ha subito enormi ritardi a causa del Covid-19 (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA) e della questione Depp e, dopo un iniziale rinvio a novembre 2021, l’uscita è stata posticipata all’estate del 2022, precisamente il 15 luglio.

Nel terzo capitolo tornerà David Yates in cabina di regia, con Eddie Redmayne nel ruolo di Newt Scamander, affiancato da Katherine Waterston, Dan Fogler, Jude Law ed Ezra Miller, tra gli altri.

Animali fantastici 3, cosa sappiamo

Non è stata resa nota una trama ufficiale per il terzo capitolo della saga prequel di “Animali fantastici”. Alcune indiscrezioni sottolineano però come possa essere analizzato un ampio arco narrativo in questa pellicola, dal 1927 al 1945.

Grandi avventure e scontri, con la Seconda Guerra Mondiale in atto sullo sfondo. Il tutto in vista della grande guerra, che vedrà, come i fan di “Harry Potter” ben sanno, il faccia a faccia tra Silente e Grindelwald.

La maggior parte della vicenda dovrebbe svolgersi in Brasile, a Rio De Janeiro. Grande spazio sarà riservato al personaggio di Ezra Miller, noto come Credence Barebone. A questi però Grindelwald ha fatto una confessione. Il suo vero nome sarebbe Aurelius Silente. Impossibile dire se si tratti di una menzogna o della realtà.

Chaos Walking

Prima di vederlo nei panni di Grindelwald in “Animali fantastici 3”, i fan di Mads Mikkelsen potranno ammirarlo in “Chaos Walking”, ovvero il suo ultimo film, attualmente in fase di post produzione.

In uscita nel 2021, vede come protagonisti Tom Holland e Daisy Ridley. Si tratta dell’adattamento cinematografico del primo romanzo della trilogia di Patrick Ness, co-autore dello script del film. La trama si sviluppa nel Nuovo Mondo, un pianeta lontano dalla Terra, che rappresentava una nuova speranza per il genere umano.

L’avvento di un agente patogeno ha però stravolto la quotidianità di chiunque vi abbia messo piede. Il virus ha ucciso tutte le donne presenti, costringendo gli uomini rimasti a non poter più avere pensieri propri. Il virus è noto come “The Noise” e proietta i pensieri di chiunque all’esterno, così da non poter avere più una voce interiore da nascondere al mondo. Molte persone vengono condotte alla follia da questa condizione, ma le cose stanno per cambiare.

Todd Hewitt, cresciuto in questo ambiente ostile, fa una scoperta sconvolgente nel cuore della foresta. Si imbatte in una donna, Viola Eade. I due si ritroveranno a vivere un’incredibile avventura.