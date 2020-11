Cherry, le prime foto del nuovo film con Tom Holland

Il film è atteso per febbraio 2021. Un nuovo titolo per Tom Holland, protagonista anche di “Spider-Man 3”, “Uncharted” e “Chaos Walking”

Tom Holland torna in un progetto dei fratelli Russo, ben noti ai fan del mondo cinematografico Marvel. Lo fa con una pellicola drammatica, “Cherry”, basata sul romanzo del 2018 di Nico Walker. I fan dell’attore balzano da un’anticipazione all’altra, considerando come l’interprete di Spider-Man sia quanto mai impegnato sul set. A ciò si aggiungono film girati in precedenza, che ora sono pronti al lancio. Da “Uncharted” a “Spider-Man 3”, fino a “Chaos Walking”.

Per quanto riguarda "Cherry", sono state diffuse le prime immagini del film, grazie a "Vanity Fair", che mostra sia Tom Holland che la co-protagonista Ciara Bravo. Ecco le parole di Anthony Russo a "Variety": "Consideriamo questo un film epico. Una pellicola che rappresenta il viaggio della vita di una persona. Si divide però tra lo studio del personaggio e un ciclo di vita epico". Ecco invece il commento di Joe Russo: "Il film si divide in sei capitoli. Questi riflettono su altrettanti periodi. Ognuno di essi ha un proprio tono differente. Ogni capitolo è stato girato con un proprio obiettivi e un design di produzione differente. Si va da uno che ha un realismo magico all'altro che propone invece l'orrore". Un film molto caro ai due registi, che sentono particolarmente vicino il tema della dipendenza da oppioidi: "Abbiamo molte persone nella nostra famiglia che hanno fronteggiato la crisi degli oppioidi. Alcuni sono morti e altri stanno ancora lottano contro le proprie dipendenze. È un film che dovrebbe definire l'esperienza dell'avere un disturbo post-traumatico da stress, così come l'esperienza dell'essere dipendenti da oppioidi. La pellicola vuole creare empatia, non disprezzo. Non si intende incriminare". Apple rilascerà "Cherry" il 26 febbraio 2021 nei cinema e, dal 12 marzo dello stesso anno, su Apple TV+.