Uncharted, Tom Holland è Nathan Drake. FOTO

Il look sembra perfetto, a detta degli appassionati sul web, dall’aspetto generale ai dettagli come la collana e l’orologio. Il fatto che questa versione sia più giovane di quella conosciuta nel primo capitolo del videogioco pare ormai un problema superato.

I fan di “ Uncharted ” hanno atteso per un decennio la messa in produzione di un film tratto dalla celebre saga videoludica. Tutto ciò sta finalmente accadendo e nel ruolo di Nathan Drake ci sarà Tom Holland , com’è ormai noto. In quello di Sully invece spazio a Mark Wahlberg . L’hype non fa che aumentare giorno dopo giorno, con l’attore che ha deciso di far impazzire il web con una foto dal set, che lo ritrae nei panni dell’amatissimo protagonista.

Tom Holland ha accompagnato lo scatto con un semplice post: “Piacere di conoscervi. Io sono Nate”. La foto non è però l’unica anticipazione giunta dal set. Qualcosa è stato pubblicato anche da Nolan North. Un nome che soltanto i fan del videogioco conoscono, essendo la voce originale di Nathan Drake in tutti e quattro i capitoli prodotti. La produzione lo ha invitato per una visita sul set, il che ha portato a un suo post alquanto emozionato, nel quale ringrazia tutti: “È come guardare in uno specchio. Sono orgoglioso del fatto che Tom Holland stia dando seguito alla dinastia dei Drake. Grazie per la visita sul set”.

Uncharted, cosa sappiamo

La gestazione del film di “Uncharted” è stata a dir poco travagliata. Il progetto è in discussione da circa un decennio e finalmente le riprese sono partite. Tante idee per il cast, così come tanti nomi per il ruolo del regista. A ciò si sono aggiunti i rinvii dovuti al coronavirus (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA). Ad oggi la data prevista per l’uscita al cinema è il 16 luglio 2021. Una data che, purtroppo per i fan, non è a prova di Covid. Potrebbe infatti mutare nei prossimi mesi o a inizio 2021, a seconda delle scelte che le major saranno costrette a fare per garantire degli introiti adatti alle spese dei loro progetti.

Per quanto concerne la trama, non vi sarà una fedele trasposizione del primo videogioco. I fan saranno in grado di cogliere molte citazioni, questo sembra ovvio, ma la storia avrà tratti originali, al fine di potersi reggere in piedi da sola, e soprattutto d’essere godibile da chiunque, non solo dai player.

Si tornerà indietro nel tempo, in un periodo soltanto accennato dal quarto capitolo della saga. Il tempo in cui Nathan incontra Sully. Le prime avventure del duo, che potrebbe però ritrovarsi sulle tracce di El Dorado, così come nel primo videogioco, che vede però un Nathan ben più maturo. Ironia della sorte, Wahlberg, che oggi interpreta l’amato Sullivan, era stato preso in considerazione proprio per il ruolo del protagonista.

Spazio ad Antonio Banderas nel cast. Nessuna conferma sul ruolo a lui affidato ma potrebbe trattarsi del villain principale. Due i ruoli femminili presenti e ricorrenti nella saga di Uncharted. Si tratta della giornalista Elena Fisher e dell’avventuriera Chloe Frazer. Il primo ruolo potrebbe essere affidato a Sophia Ali (Grey’s Anatomy), mentre il secondo a Tati Gabrielle (Le terrificanti avventure di Sabrina).