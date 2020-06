Auguri a Mark Wahlberg, duro dal cuore tenero

Mark Wahlberg è un attore e produttore americano, nato a Boston nel 1971. Vanta una lunga carriera, con l’esordio al cinema giunto nel 1994 col film “Mezzo professore tra i marines”. In televisione aveva invece avuto modo di mettersi in mostra un anno prima, in un episodio di “Out All Night”. Il suo lavoro lo ha però sempre portato a guardare al grande schermo, collezionando numerose pellicole. Ecco dunque i suoi migliori film.

Rock Star

La tempesta perfetta

The Fighter

Boogie Nights – L’altra Hollywood

The Departed

Rock Star, 2001

REGIA: Stephen Herek

ATTORI: Mark Wahlberg, Jennifer Aniston, Dominic West, Timothy Spall, Timothy Olyphant, Dagmara Dominczyk, Jason Flemyng, Rachel Hunter, Jason Bonham, Jeff Pilson, Zakk Wylde, Blas Elias, Nick Catanese, Brian Vander Ark, Stephan Jenkins, Jamie Williams, Deborah Leyding, Kevin Ryder, Carey Lessard

Film musicale ispirato alla storia di Tim Owens, il frontman dei Judas Priest. Mark Wahlberg interpreta Chris “Izzy Cole”, un musicista rock scelto come leader della propria band heavy metal preferita, gli Steel Dragon. In questo film se ne raccontano la storia, i concerti e soprattutto gli eccessi.

La tempesta perfetta, 2000

REGIA: Wolfgang Petersen

ATTORI: George Clooney, Mark Wahlberg, Diane Lane, John C. Reilly, William Fichtner, Bob Gunton, Karen Allen, Mary Elizabeth Mastrantonio, Allen Payne, John Hawkes, Dash Mihok, Josh Hopkins, Michael Ironside, Cherry Jones, Bruce Mahler, Christopher McDonald, Rusty Schwimmer, Lanet Wright

Wahlberg affianca George Clooney, Dianel Lane e John C. Reilly in questa pellicola basata su una storia vera, accaduta al peschereccio Andrea Gail. Nel 1991 il capitano Billy Tyne decide di fronteggiare il mare per l’ultima uscita della stagione. Si spera in una pesca abbondante che possa risollevare le finanze del gruppo. Si decide di rischiare, allontanandosi dalle normali rotte di pesca. Il pescato è abbondante ma il capitano dovrà decidere se perderlo o fronteggiare la tempesta perfetta.

The Fighter, 2010

REGIA: David O. Russel

ATTORI: Mark Wahlberg, Christian Bale, Amy Adams, Melissa Leo, Jack McGee, Dendrie Taylor, Mickey O'Keefe, Melissa McMeekin, Caitlin Dwyer, Bianca Hunter, Erica McDermott, Jill Quigg

Si racconta la storia di Dickie, ex promessa della boxe giunto a sfidare il grande Sugar Ray Leonard. Quei tempi sono però lontani e, lontano dal ring, Dickie è divenuto un tossicodipendente. Inizia però ad allenare suo fratello Mickey, che ha talento, trovando un nuovo scopo. Una storia di riscatto e sofferenza, ispirata alla vita del pugile Micky Ward.

Boogie Nights – L’altra Hollywood, 1997

REGIA: Paul Thomas Anderson

ATTORI: Mark Wahlberg, Burt Reynolds, Julianne Moore, Luis Guzmán, Don Cheadle, Heather Graham, John C. Reilly, William H. Macy, Philip Seymour Hoffman, Philip Baker Hall, Thomas Jane, Ricky Jay, Robert Ridgely, Alfred Molina, Melora Walters, Nicole Ari Parker, Nina Hartley, Michael Jace, Joanna Gleason, Lawrence Hudd, Laurel Holloman, Michael Penn, Robert Downey

Wahlberg interpreta Eddie Adams, un giovane che diventerà un attore porno nella California degli anni ’70, sfruttando il nome di Dirk Diggler. Il film ne racconta l’ascesa e il declino, ispirandosi alla storia di svariate pornostar del tempo, ma soprattutto al celebre John Holmes.

The Departed, 2006

REGIA: Martin Scorsese

ATTORI: Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson, Mark Wahlberg, Martin Sheen, Ray Winstone, Vera Farmiga, Alec Baldwin, Anthony Anderson, Kevin Corrigan, James Badge Dale, David O'Hara

Film cult, vincitore di ben 4 Premi Oscar, con Wahlberg nominato come miglior attore non protagonista. Interpreta il sergente Dignam che, insieme al proprio superiore, dirige un’operazione che vede una nuova recluta, dalla famiglia difficile, diventare un infiltrato. In polizia c’è però una spia del boss che tentano di incastrare, il che dà vita a una delicata partita a scacchi, ma a suon di duri colpi e spari.