Spider-Man 3, Tom Holland dal set: "Indossate la mascherina"

Nei giorni scorsi Tom Holland ha sorpreso il pubblico condividendo un video dal set del nuovo capitolo di Spider-Man, una delle pellicole più attese dal pubblico di tutto il mondo. Ora, il giovane attore britannico ha conquistato nuovamente grande attenzione mediatica grazie a uno scatto in cui ha ricordato l'importanza di indossare la mascherina in questo difficile momento dominato dall’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ).

In poco tempo il post ha incontrato il favore del pubblico facendo il pieno di consensi, infatti al momento la foto conta oltre sei milioni di like.

Lo scatto, divenuto immediatamente virale, ritrae il protagonista sul set del nuovo film di uno dei supereroi più amati al mondo. La foto vede Tom Holland nei panni di Spider-Man con indosso una mascherina di protezione per contenere la diffusione del COVID-19; infatti, l’attore ha voluto sensibilizzare il pubblico su una tematica molto importante scrivendo poi un’ironica didascalia: “Indossate la mascherina, io ne porto due”.

Spider-Man: in arrivo il terzo capitolo

Cresce l’attesa per il nuovo capitolo di Spider-Man, la cui distribuzione cinematografica è al momento prevista per il 17 dicembre 2021. Nei giorni scorsi Thomas Stanley Holland, questo il nome all’anagrafe, ha condiviso un brevissimo filmato sul suo profilo Instagram direttamente dal backstage del film.

Il nuovo film arriva dopo i successi straordinari di Spider-Man: Homecoming e Spider-Man: Far From Home, in grado di incassare rispettivamente al botteghino internazionale oltre 880.000.000 di dollari e addirittura più di 1.130.000.000 di dollari.