Borderlands, Jamie Lee Curtis si unisce al cast del film di Eli Roth

Borderlands è una delle saghe di videogiochi più amate degli ultimi anni, ambientata in un lontano futuro in cui gli uomini hanno colonizzato un pianeta di nome Pandora , alla ricerca di una vita migliore. La situazione, però, sfugge presto al controllo, e così questa nuova terra promessa rischia ben presto di trasformarsi in un inferno. L’unica speranza arriva dalla Cripta , un misterioso insediamento alieno dentro cui potrebbero trovarsi segreti e tecnologie di inestimabile valore.

Borderlands, Cate Blanchett come Lilith nell'adattamento del videogame

Alla poltrona del film di Borderlands, come detto, siederà Eli Roth, regista, sceneggiatore e produttore reso noto dal suo contributo al cinema slasher, tra le cui opere quella che senza dubbio ha raggiunto la fama maggiore è Hostel.



Protagonista della pellicola sarà Cate Blanchett, che già aveva lavorato con Roth nel 2018 ne Il mistero della casa del tempo, qui nel ruolo di Lilith, personaggio utilizzabile anche nel gioco di Borderlands. Tra gli altri attori nel cast troviamo poi Kevin Hart nella parte del soldato Roland.



Jamie Lee Curtis (scopri le tappe della sua carriera) si unirà alle riprese del film interpretando Tannis, un’archeologa di Pandora che potrebbe avere la chiave per trovare la Cripta, ma legata a Lilith da un rapporto complicato.



Questa new entry non fa che aumentare lo hype che già circonda la produzione di Borderlands. Ancora non c’è una data ufficiale di uscita per la pellicola, ma le riprese dovrebbero partire molto presto, coronavirus permettendo.