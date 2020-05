Borderlands, Cate Blanchett come Lilith nell'adattamento del videogame

Cate Blanchett in trattativa per il ruolo di Lilith in “Borderlands”, live action tratto dall’omonimo videogame

Continuano a circolare notizie su nuovi progetti cinematografici. Se è vero che il coronavirus (AGGIORNAMENTI - SPECIALE - LA MAPPA) ha posto un freno al mondo del cinema, con riprese interrotte e film come “No Time To Die” rinviati, si prosegue a ragionare sul prossimo futuro. Da Tom Cruise che potrebbe girare un film nello spazio con Elon Musk a “John Wick: Ballerina”, fino al possibile reboot di “Pirati dei Caraibi”, con una protagonista femminile.

In questo calderone di idee, ecco spuntarne una relativa la produzione del film relativo al videogioco “Bordelands”. Cate Blanchett sarebbe in trattativa per il ruolo di Lilith, stando a quanto riportato da Variety, il Premio Oscar starebbe seriamente prendendo in considerazione la parte. Si tratta di un personaggio molto importante all’interno del franchise. Una delle sole sei donne in tutta la galassia a rientrare nella classe delle sirene, dotate di poteri sovrumani.

A dirigere il film sarà Eli Roth, al fianco di Avi e Ari Arad, che produrranno la pellicola. Al lavoro ha preso parte anche Craig Mazin, collaborando alla scrittura dell’ultima bozza della sceneggiatura del film. Un nome molto apprezzato nell’ambiente, considerando l’Emmy vinto per lo script dell’acclamata serie TV “Chernobyl”.

Borderlands, la trama

Ecco la trama del primo capitolo del celebre videogioco, dal quale potrebbe essere tratto il film live action. In un futuro molto lontano, svariate navi colonizzatrici sono giunte su Pandora, un pianeta posto ai confini della galassia. I coloni sperano d’avere chance per una vita migliore, sfruttando le risorse locali per arricchirsi.

Ben presto però si rendono conto della povertà del pianeta, abbandonato dalle compagnie minerarie. Gli abitanti degli insediamenti si ritrovano così alla totale mercé dei criminali presenti sul posto, addetti ai lavori forzati. Qualcuno tenta di depredare le rovine aliene sparse sul pianeta, scoprendo la “Cripta”, un bunker leggendario che si dice contenga una tecnologia dal valore inestimabile. Nessuno sa come aprirla, se non forse un nuovo colono giunto sul pianeta.