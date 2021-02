The Grey Man, Chris Evans nel cast

Anthony e Joe Russo sono pronti per una nuova avventura cinematografica. I due fratelli dirigeranno The Grey Man, nuova produzione targata Netflix che potrà contare su un budget di circa duecento milioni di dollari , stando a quanto riportato da Screen Rant .

Ora, il sodalizio artistico tra la coppia di registi e l’attore statunitense sta per rinnovasi. Infatti, nelle scorse ore Screen Rant ha rilanciato la notizia dell’arrivo di Chris Evans , classe 1981 , nella nuova produzione Netflix che vedrà come protagonista Ryan Gosling ( FOTO ).

È il 2014 quando Captain America: The Winter Soldier arriva sul grande schermo rivelandosi immediatamente un successo al botteghino internazionale grazie a oltre 700.000.000 di dollari.

The Grey Man: al via le riprese

Infatti, l’attore (FOTO) avrà il compito di rivestire i panni del villain contrapponendosi quindi al protagonista di La La Land, affiancato da Ana de Armas.

Non ci sono notizie sulla data di inizio precisa delle riprese, ma stando a quanto riportato dal magazine, il set dovrebbe aprirsi tra pochi settimane, più precisamente nel mese di marzo, dopo essere andato incontro a uno slittamento a causa di alcuni casi di positività a test COVID-19 (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA).

Grande attesa anche per la data di distribuzione, non resta che attendere per conoscere tutti gli sviluppi.