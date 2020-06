I migliori personaggi di Chris Evans

9/9 ©Fotogramma

Nel 2011 ha indossato per la prima volta la divisa di Captain America. Lo ha fatto nel film “Captain America – Il primo Vendicatore”. Una pellicola che ha spiegato le origini del personaggio, in seguito protagonista di un secondo capitolo, “Captain America: The Winter Soldeir”, per poi cimentarsi nei film di gruppo, al fianco degli altri Avengers. Ha preso parte in totale a 11 film.

Chris Evans dice addio per sempre a Captain America