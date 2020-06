Chris Evans dice addio per sempre a Captain America

Chris Evans ha trascorso ben nove anni nei panni di Captain America. Un ruolo che sembrava cucitogli addosso, al punto che oggi i fan faticano non poco a immaginare un nuovo percorso nei film Marvel senza di lui. Discorso identico per Iron Man, che per tutto il primo ciclo dell’MCU è stato interpretato da Robert Downey Jr, fino agli eventi di “Avengers: Endgame”.

L’addio di Captain American ha commosso tutti, anche se da allora si discute sulla possibilità di riportare Chris Evans sul set, magari nei prossimi anni. Il saluto dell’attore all’amato personaggio, che lo ha reso celebre in tutto il mondo, sembra però definitivo. Non ha parlato di Iron Man, non avendo idea di quali possano essere i progetti del collega ma, intervenuto al “The Graham Norton Show”, ha spiegato categoricamente come non indosserà nuovamente la nota divisa al cinema.

Ecco le parole del primo vendicatore: “Si è trattato di un grande viaggio. La chiusura del percorso è stata grandiosa e sarebbe un rischio rivisitare il tutto. Si tratta di una mia visione delle cose. Credo sia meglio lasciare le cose così come sono. Credo che il percorso di Cap fosse davvero molto complicato da concludere. È stato fatto però un buon lavoro a riguardo. Dovrebbe esserci davvero un buon motivo in caso di ritorno. Non potrebbe bastare la sola voglia di soddisfare il pubblico”.

Chris Evans, nuovi progetti

Il percorso effettuato con la Marvel ha di certo donato a Chris Evans una grande notorietà. Il suo volto sarà per sempre accostato a quello di Captain America e per l’attore era forse giunto il momento per provare qualcosa di diverso.

Di certo l’esperienza nell’MCU non è stata la prima della sua carriera attoriale, ma nulla in precedenza gli aveva donato tale fama. I fan lo ricorderanno come Torica ne “I fantastici 4”, così come uno degli ex in “Scott Pilgrim vs. the Wold”.

Nel 2013, due anni dopo “Captain America – Il primo vendicatore” e un anno dopo “The Avengers”, eccolo nei panni del protagonista in “Snowpiercer”, di Bong Joon-ho, premio Oscar per “Parasite”. Qualcosa inizia dunque a muoversi per il verso giusto nella sua carriera, ma gli anni successivi sono dominati da film Marvel.

Nel 2019 fa parte del cast ricco di star di “Cena con delitto – Knives Out”, diretto da Rian Johnson. Un film in pieno stile Agatha Christie, con Daniel Craig, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, Don Johnson, Katherine Langford e Christopher Plummer, tra gli altri. Nel 2020 i fan hanno potuto apprezzarlo inoltre sul piccolo schermo. Era dai primi anni del Duemila che Chris Evans mancava dal piccolo schermo.

È stato scelto come protagonista della miniserie “In difesa di Jacob”, giunta su Apple TV+ il 24 aprile 2020. Un prodotto tratto dal romanzo omonimo di William Landay. Il giovane Jacob, quattordicenne di una piccola cittadina del Massachusetts, è accusato dell’omicidio di un compagno di classe. Suo padre, Andy Barber, assistente procuratore, farà di tutto pur di difenderlo, evitando che la sua vita venga distrutta.