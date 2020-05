Avengers, reunion del cast online. VIDEO

Gli Avengers si ritrovano in video per i “Kids’ Choice Awards 2020”, ritirando il premio come “Miglior film” per “Avengers: Endgame”

L’emergenza coronavirus (AGGIORNAMENTI - SPECIALE - LA MAPPA) coinvolge anche i supereroi. Tutti devono fare la propria parte, restando in casa il più possibile. Per questo motivo l’attesa reunion degli Avengers, un anno dopo l’uscita in sala di “Endgame”, è avvenuta rigorosamente online.

Sul web tutti i fan hanno voluto condividere nelle ultime settimane le foto e i video di quei giorni. L’ultimo tassello del lungo percorso iniziato con il primo “Iron Man”. La grande conclusione di un arco narrativo esaltante, che ha portato moltissimi a versare molte lacrime al cinema.

Molto cambierà, inevitabilmente, nelle prossime pellicole, considerando le questioni Iron Man e Captain America, rispettivamente Robert Downey Jr. e Chris Evans. Intanto però, nell’immaginario generale, gli Avengers hanno i loro volti, oltre a quelli di Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Jeremy Renner e Scarlett Johansson. Proprio quest’ultima ha aperto le danze in una particolare reunion, svoltasi in occasione dei “Kids’ Choice Awards 2020”.

Avengers, reunion online

Un periodo decisamente difficile, per tutti, in ogni parte del mondo. Per questo motivo il fatto che i “Kids’ Choice Awards” abbiano trovato il modo di svolgersi è qualcosa che regala un enorme sorriso alla Johansson.

A seguirla è stato Mark Ruffalo, con un proverbiale “The Show Must Go On”. Spazio poi a Jeremy Renner, che ha voluto dedicare il premio ricevuto (Miglior film per “Avengers: Endgame”) a tutti i bambini che hanno fatto il tifo per gli eroi sullo schermo.

Sei attori amatissimi, per un video di pochi minuti che ha regalato gioia a tanti bambini ma non solo. Ogni fan della Marvel lo avrà visto innumerevoli volte, divertendosi nel sentire Chris Hemsworth e Chris Evans contendersi il ruolo di Avengers più forte. Il tutto col sorriso sulle labbra, come all’arrivo di Robert Downey Jr., accolto da un po’ di imbarazzo, dati gli eventi di “Endgame”. A chiudere la call non poteva che essere il messaggio simbolo di questo film amatissimo: “I love you 3000”.