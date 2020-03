di Matteo Rossini

Chris Hemsworth è una delle star più scintillanti della settima arte. L’attore si è imposto grazie a pellicole in grado di incassare milioni di dollari al botteghino internazionale. Il 24 aprile “Extraction” farà il suo arrivo su Netflix, scopriamo tutto sul film.

Chris Hemsworth: la star da milioni di dollari al botteghino

Christopher Hemsworth, questo il nome all’anagrafe, nasce l’11 agosto 1983 a Melbourne. La sua affermazione mediatica arriva nel 2011 con la pellicola “Thor” in cui ricopre il ruolo del protagonista incassando più di 440.000.000 di dollari al box office mondiale. Negli anni successivi l’attore prende a parte a film di grande popolarità che lo trasformano in una delle celebrity più ricercate al mondo, tra i suoi successi più celebri troviamo “Avengers: Age of Ultron” e “Men in Black: International”.

Parallelamente, l’attore (qui potete trovare tutte le sue foto più belle con la moglie Elsa Pataky) diventa un sex symbol in grado di far battere il cuore a milioni di persone, grazie anche al suo profilo Instagram che vanta più di trentanove milioni di follower che ogni giorno seguono la sua vita tra allenamenti in palestra, servizi fotografici, viaggi in giro per il mondo ed eventi esclusivi.