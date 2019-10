Chris Hemsworth, il suo allenamento diventa virale

di Matteo Rossini

Chris Hemsworth, classe 1983, è tra i volti più amati e popolari del mondo dorato di Hollywood. L’attore australiano è considerato anche uno degli uomini più affascinanti del pianeta grazie allo sguardo magnetico e al fisico statuario.

Nelle ultime ore il protagonista di “Thor” ha infiammato il web con il video del suo allenamento postato sul profilo Instagram da oltre trentotto milioni di follower.

Chris Hemsworth: il ruolo di Thor

Nel 2011 Chris Hemsworth ricopre il ruolo da protagonista nel film “Thor”. Il successo non tarda ad arrivare, la quarta pellicola del Marvel Cinematic Universe, diretta da Kenneth Branagh, ottiene un riscontro positivo in tutto il mondo guadagnando oltre 440.000.000 di dollari e diventando il quindicesimo film per incasso dell’anno.

Negli anni successivi l’artista, divenuto poi uno degli attori più pagati al mondo, torna a rivestire i panni del supereroe nei sequel che superano addirittura l’incasso del primo titolo, infatti “Thor: The Dark World” arriva alla cifra di 640.000.000 di dollari mentre “Thor: Ragnarok” fa ancora meglio rivelandosi il nono film con il maggior box office del 2017 grazie agli oltre 850.000.000 di dollari.

Chris Hemsworth: il successo in famiglia

Chris Hemsworth non è il solo della famiglia a emozionare il pubblico di tutto il mondo, infatti il fratello minore ha seguito la sua strada diventando un altro grande astro della settima arte.

Liam esplode mediaticamente grazie alla saga “Hunger Games” con protagonista Jennifer Lawrence (qui potete trovare tutte le foto più belle dell'attrice), mentre parallelamente finisce sulle copertine di numerosi magazine per la storia d’amore con Miley Cyrus, ora molto vicina al cantante australiano Cody Simpson.

Chris Hemsworth: l’allenamento social

Nelle ultime ore Chris Hemsworth è al centro dei media per un posto pubblicato sul suo profilo Instagram. Il filmato vede l'attore intento a svolgere un duro allenamento per mantenere il fisico scolpito e perfetto. Il post ha ottenuto più di tre milioni di like e oltre 33.000 commenti.