I migliori film di Chris Hemsworth

Da "7 sconosciuti a El Royale" a "Rush", in dieci anni Chris Hemsworth non è stato solo Thor. Ecco suoi migliori film in vista dell'uscita di "Avengers: Endgame"

Con una carriera lunga poco più di 10 anni, è impressionante la capacità di Chris Hemsworth di diventare in un tempo così breve uno degli attori più apprezzati di Hollywood. Dopo una fugace apparizione nel reboot di Star Trek nel 2009, l’attore australiano ha raggiunto il successo internazionale nel 2011 con Thor, iconico eroe della Marvel Comics. Questo ruolo verrà poi ripreso in altri sette film, l’ultimo è Avengers: Endgame, al cinema dal 24 aprile. Oltre a Thor, sono tante le interpretazioni differenti in questi anni. L’attore australiano ha preso parte a commedie, film drammatici e d’azione dimostrando di potersi cimentare in qualsiasi tipo di personaggio. Ecco i suoi film più importanti.

Rush

In questa pellicola di Ron Howard, Chris Hemsworth interpreta James Hunt, pilota di Formula 1 e grande rivale di Niki Lauda. “Rush” presenta alcune sequenze di gara ben girate e molto emozionanti che catturano tutto il dramma e il pericolo di una gara di Formula Uno. Hemsworth si trasforma e dimostra di essere uno dei migliori attori drammatici. In questa pellicola mostra la sua capacità di interpretare un personaggio così complesso e la dinamica credibile tra i due rivali è uno dei punti di forza del film.

7 sconosciuti a El Royale

"7 sconosciuti a El Royale" rappresenta la svolta inquietante di Chris Hemsworth. Nel film thriller è un capo setta bizzarro che ruba letteralmente la scena. Una figura sadica ma carismatica responsabile di una serie di omicidi a Malibu e che fa parte di un cast eccezionale. La trama è unica e complessa, ma l'approccio è originale e divertente.

Quella casa nel bosco

In realtà Drew Goddard e Chris Hemsworth avevano già lavorato insieme prima di “7 sconosciuti a El Royale”. Nel 2012 i due hanno collaborato in “Quella casa nel bosco” dove l’attore australiano interpreta uno studente universitario che parte in camper con degli amici per un week-end in una remota casa nel bosco. Al film ha partecipato anche Joss Whedon, creatore dei film “The Avengers” e “Avengers: Age of Ultron”.

Thor: Ragnarok

La regia di Taika Watiti ha letteralmente modificato l’approccio al mondo di Thor. Il film “Thor: Ragnarok” offre uno sguardo divertente e un po' satirico giocando sull'assurdità del mondo, senza mai deriderlo. Una delle opere Marvel più apprezzate dalla critica e dal pubblico ma anche quella che ha restituito a Chris Hemsworth l'entusiasmo nell'interpretare il personaggio: l'attore ha infatti rivelato che prima di "Thor: Ragnarok" si era sentito sottovalutato.

Avengers: Infinity War

Con una carriera lunga un decennio, non sorprende che due tra i migliori film di Chris Hemsworth facciano parte dell’universo Marvel. In “Avengers: Infinity War” il personaggio di Thor è cruciale per la trama e per sconfiggere Thanos. La pellicola segna l'inizio della fine per i supereroi che da oltre venti anni sono protagonisti del grande schermo. Dio del tuono e nuovo re degli Asgardiani dopo gli avvenimenti di Thor: Ragnarok, Thor interpretato da Chris Hemsworth assume una complessità ancora più rilevante che l’attore riesce a gestire con grande maestria rapportandosi al meglio con tutto il cast.