Avengers: Endgame, ecco il nuovo trailer ufficiale

Ci siamo, il secondo trailer ufficiale di uno dei film più attesi dell’anno è finalmente online. Nel giro di pochissimi minuti il filmato ha ottenuto decine di migliaia di visualizzazioni su YouTube, simbolo di come il pubblico non veda l’ora di poter conoscere il destino dei suoi supereroi preferiti.

Avengers Endgame: la data di uscita

“Avengers: Endgame” verrà distribuito nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 24 aprile, mentre il pubblico a stelle e strisce dovrà attendere qualche giorno in più, per la precisione fino al 26 aprile 2019.

Avengers Endgame: il nuovo trailer

"Avengers: Endgame" segna la fine di un’importante era cinematografica e per questo motivo i fan e il pubblico non vedono l’ora di conoscere cosa accadrà ad alcuni dei personaggi più famosi del grande schermo. Il nuovo trailer si apre con la voce fuori campo di Iron Man che manda un messaggio alla sua amata Virginia, interpretata da Gwyneth Paltrow, seguono poi immagini della situazione attuale della Terra dopo la fine del capitolo precedente, vediamo poi frammenti di alcuni protagonisti come Capitan America e la Vedova Nera, interpretati rispettivamente da Chris Evans e Scarlet Johansson.

Il filmato, dalla durata di circa due minuti, fa intuire come ormai la situazione sembri non essere più sotto controllo, ma le voci degli Avengers ripetono di volerci provare “a qualunque costo”, il filmato si chiude con le brevi immagini dell’incontro tra Thor e Captain Marvel, in questi giorni al cinema.

Avengers Endgame: i dettagli sul film e sul cast

La pellicola è stata diretta dai fratelli Anthony e Joe Russo, dietro la macchina da presa anche di “Avengers: Infinity War” del 2018 che si è rivelato un successo stratosferico al botteghino mondiale diventando il primo film di supereroi in grado di superare i due miliardi di dollari al box office e la quarta pellicola al mondo per incassi dopo “Avatar”, “Titanic” e “Star Wars: Il risveglio della Forza”.

“Avengers: Endgame” vede ovviamente la presenza di un cast composto dagli attori più ricercati e di talento del mondo dorato di Hollywood, infatti vedremo grandi nomi, tra i quali Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Benedict Cumberbatch, Gwyneth Paltrow, Mark Ruffalo, Scarlet Johansson, Brie Larson, Chris Evans e Don Cheadle.

Le riprese del film sono durate circa un anno, il loro inizio è avvenuto nell’estate del 2017 per poi terminare all’inizio dell’anno successivo, ma nell’autunno del 2018 sono state effettuate ulteriori registrazioni.