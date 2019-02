Nuovo look per i Vendicatori e un futuro avvolto nel mistero: bisogna pazientare ancora un po’ per sapere cosa ne sarà di Iron Man, Hulk, Thor e gli altri personaggi Marvel, ma nel frattempo gli appassionati possono dare una prima occhiata all’aspetto che i loro beniamini sfoggeranno in Avengers: Endgame.



Piccole modifiche ma significative: i fan del Marvel Cinematic Universe hanno finalmente scoperto i costumi della squadra di Avengers: Endgame. O, almeno, di sei membri originali dei Vendicatori. In particolare, che ci fa Hulk (Mark Ruffalo) vestito di tutto punto, anziché con i suoi inconfondibili pantaloni viola strappati? Anche il Chris Evans che presta il volto a Capitan America abbandona il tradizionale look rosso, bianco e blu a favore di un’armatura del tutto rinnovata e dallo squisito sapore dark. L’Iron Man interpretato da Robert Downey Jr. vanta molte più parti dorate nel suo costume, rimandando alle pagine dei fumetti delle origini, e anche Black Widow (Scarlett Johansson) sfoggia la chioma rossa dei primi film, dicendo addio al biondo platino di Avengers: Infinity War. L’aspetto di Occhio di Falco (Jeremy Renner), invece, fa presumere un cambio di identità per il personaggio. Avengers: Endgame, fra i titoli più attesi del 2019, approderà nelle sale il prossimo 24 aprile.



La serie sui Vendicatori Marvel ha visto la luce nel 2011 con Captain America: The First Avenger, seguito da Avengers (2012) e doppio sequel nel 2015 e nel 2018, fino ad arrivare al prossimo progetto, l’ultimo della saga. Nel corso delle pellicole abbiamo visto evolversi i personaggi, i loro look e pure il logo: i Fratelli Russo, al timone di Avengers: Endgame, hanno condiviso sui social network una delle ultime creazioni del noto web artist Boss Logic, che mostra il simbolo del franchise e la sua metamorfosi nel corso degli anni. La sceneggiatura di Endgame è stata scritta da Christopher Markus e Stephen McFeely.



Il quarto capitolo sui Vendicatori chiuderà una fase lunga oltre un decennio del Marvel Cinematic Universe: con Iron Man, i Marvel Studios hanno dato il via alla Fase 1 nel 2008 e ora l'epopea cosmica dei Fratelli Russo calerà il sipario sulla Fase Tre, che ha portato sul grande schermo storie di guerra, drammi, saghe spaziali. Così è inevitabile domandarsi cosa abbiano in mente Kevin Feige e la società per la Fase 4 del MCU... Gli Studios al riguardo stanno mantenendo il mistero, tuttavia online circolano ipotesi diverse su ciò che i fan potrebbero aspettarsi. Innanzitutto, Infinity War ha posto i Guardiani della Galassia e i Vendicatori contro uno stesso nemico, dunque si presume che in futuro ci sarà una maggiore sinergia tra i vari team del MCU che potrebbero venire del tutto rinnovati, considerato anche che i contratti con Marvel di Robert Downey Jr. e molti degli altri Avengers (che sopravvivano o meno a Endgame) sono in via di scadenza. Dunque, il MCU guarderà sicuramente a nuovi volti per il prossimo decennio di film, puntando anche sul sesso femminile (vedi l’attesa per Captain Marvel di Brie Larson) e sulla diversità, già sdoganata da Black Panther sul grande schermo. Infine, c’è anche chi pensa che una volta sconfitto Thanos, il prossimo villain del MCU potrebbe essere rappresentato dagli Skrull, gli alieni che daranno del filo da torcere a Brie Larson in Captain Marvel.