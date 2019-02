In molti si aspettavano che in occasione del SuperBowl Marvel decidesse di rilasciare nuovo materiale su Captain Marvel. E così è stato: durante la finale di football americano andata in scena lo scorso 3 febbraio è stato diffuso un nuovo video ispirato al solo movie interpretato da Brie Larson, atteso nelle sale il prossimo 8 marzo.



Nuovo trailer per il film Captain Marvel



Captain Marvel al SuperBowl, IL VIDEO

Il nuovo teaser di Captain Marvel mostra Carol Danvers alle prese con il Nicky Fury con il volto di Samuel L. Jackson e il cattivo della pellicola, il villain interpretato da Jude Law, Yon-Rogg. Il video ha debuttato al Super Bowl 2019, che ha visto i Los Angeles Rams sfidare i New England Patriots, con la vittoria di questi ultimi: una clip di 30 secondi molto divertente, che assicura agli appassionati dei fumetti Marvel una nuova avventura ricca di adrenalina. Chi sperava che il teaser desse qualche indizio sulla partecipazione di Carol Danvers ad Avengers: Endgame (SCOPRI tutti gli attori che potrebbero comparire nel film) è rimasto a bocca asciutta. Tuttavia è stata la Larson stessa, qualche tempo fa, a confermare un ruolo all’interno della quarta pellicola sui Vendicatori.









Jude Law, il villain di Captain Marvel

Fra i nuovi personaggi che troveremo in Captain Marvel c’è, dunque, il cattivo Yon-Rogg. Secondo alcune indiscrezioni, in origine il ruolo del villain non era destinato a Jude Law: stando ad un tweet condiviso online da Charles Murphy di That Hashtag Show, l’attore Keanue Reeves era ad un passo dall’accaparrarsi la parte, ma il progetto è sfumato perché Reeves nel periodo delle riprese del comic movie sarebbe stato impegnato già sul set di John Wick: Chapter 3 – Parabellum. Del personaggio non si sa molto di più e, per il momento, il ruolo che avrà Yon-Rogg nella guerra fra i Kree e gli Skrull, che coinvolgerà la Carol Danvers di Brie Larson, resta avvolto nel mistero.



Captain Marvel sarà un prequel?

Quanto incasserà Captain Marvel? Le previsioni al box office

Captain Marvel sarà rilasciato il prossimo 8 marzo nelle sale, intanto gli esperti del settore danno il via al toto-incasso: come se la caverà al botteghino il comic movie tutto al femminile? Secondo le previsioni di Box Office Pro (e considerando anche i dati relativi alle prevendite dei ticket), durante il weekend di debutto Captain Marvel potrebbe mettere a segno la bellezza di 160 milioni di dollari di incasso, o comunque una cifra compresa fra un minimo di 140 milioni e un massimo di 180. Le previsioni, dunque, piazzano Captain Marvel prima di Ant-Man & The Wasp e Aquaman, che hanno totalizzato rispettivamente 75,8 milioni di dollari e 67,8 milioni nel primo weekend al box office. La vera competizione, se si parla di incassi all’esordio, sarà fra Captain Marvel e Batman v Superman che nel 2016 ha incassato 166 milioni di bigliettoni. E a livello globale? In molti prevedono che Captain Marvel, data l’attesa dei fan, potrebbe sfondare complessivamente il muro del miliardo di dollari di incasso.



