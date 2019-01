Cresce sempre di più in modo spasmodico l'attesa per Captain Marvel, il film in uscita nelle sale cinematografiche italiane il 6 marzo 2019. I panni dell’eroina Marvel saranno vestiti dalla bellissima statunitense Brie Larson, vincitrice nel 2016 del premio Oscar come miglior attrice protagonista e del Golden Globe per la miglior attrice in un film drammatico grazie alla sua toccante interpretazione di Joy Newsome in Room.

Poche ore fa è stato pubblicato il nuovo trailer del film che svela alcune scene mai viste prima della pellicola che si preannuncia come un nuovo grande successo in tutto il mondo. L’eroina protagonista Carol Danvers, che sappiamo essere un'ex-pilota dell’aeronautica militare degli Stati Uniti d'America, si ritrova al centro di una guerra intergalattica tra due razze aliene e con un mistero sul suo passato dopo la perdita di memoria e la cancellazione di tutti i ricordi; infatti, proprio nelle nuove immagini vediamo Carol intenta a cercare di ritrovare le sue lontane origini.

Il trailer rivela nuovi dettagli

In questo nuovo trailer viene dato maggior spazio a Jude Law, già presente anche nel precedente, ma che nel nuovo video vediamo durante un allenamento con Carol; spazio anche al rapporto tra la protagonista e Samuel L. Jackson che riveste i panni di Nick Fury.

“Captain Marvel” è diretto da Anna Boden e Ryan Fleck ed è ambientato alla metà degli anni ’90, un periodo al momento mai toccato da altri film Marvel; inoltre, è la prima pellicola dei Marvel Studios ad avere una protagonista femminile. Nel cast troviamo anche Ben Mendelsohn nel ruolo di Talos, Lee Pace in quello di Ronan l’Accusatore, Clark Gregg nei panni di Phil Coulson e Djimon Hounsou nel ruolo di Korath.

Il trailer, che in poche ore ha già ottenuto oltre due milioni di visualizzazioni, ha dato qualche piccola informazione in più su ciò che ci aspetta ma molti personaggi sono ancora avvolti nel mistero, dovremo quindi attendere ancora un po'.