I trailer del Super Bowl 2019: che film ci saranno?

L’appuntamento con la finale del campionato di football americano si avvicina. Il prossimo 3 febbraio sarà l’occasione ideale scelta da alcune case di produzione per mostrare in anteprima i trailer dei film di punta dei prossimi mesi. Ecco i titoli che con potrebbero essere protagonisti del match

L’edizione del Super Bowl dello scorso anno ha registrato una media di oltre 114,4 milioni di spettatori statunitensi: quale migliore occasione della finale del campionato di football americano per promuovere una pellicola cinematografica prossima all’uscita nelle sale? Ecco quali film potrebbero mostrare in anteprima il loro trailer il prossimo 3 febbraio, quando ad Atlanta avrà luogo l’attesissimo match fra i Los Angeles Rams e i New England Patriots.



Avengers: Endgame

I Marvel Studios hanno già pubblicato il primo teaser trailer dell'attesissimo film e il Super Bowl, secondo le previsioni degli esperti del settore, potrebbe svelare il full trailer ufficiale del quarto film sui Vendicatori. Tuttavia, qualcosa potrebbe cambiare i piani: secondo alcuni rumors, l’Academy sta lavorando per fare apparire alla cerimonia degli Oscar la squadra di Vendicatori al completo, è dunque lecito domandarsi se i Marvel Studios sceglieranno di attendere fino a quella data per svelare qualcosa di più sul film, fra i più attesi del 2019.



Captain Marvel

Quando si giocherà il Super Bowl, mancherà poco più di un mese all’uscita nelle sale di Captain Marvel, prevista per l’8 marzo: i Marvel Studios hanno già pubblicato entrambi i trailer completi del film, il match potrebbe essere dunque l’occasione per tenere alta la curiosità degli appassionati del genere, pubblicando immagini inedite o un breve estratto della pellicola.



Shazam!

La Warner Brothers non è uno studio che solitamente investe nella pubblicità durante il Super Bowl, tuttavia le cose potrebbero cambiare quest’anno: dopo il grandissimo successo di Aquaman al botteghino, che è diventato il film DC più visto di sempre, lo studio potrebbe decidere di investire sul marketing per il prossimo film, Shazam!, nella speranza di attirare più persone possibile nelle sale il prossimo aprile.

Star Wars IX

La produzione dell'episodio IX è a buon punto e non c'è motivo di credere che non ci sia un filmato pronto a partire; inoltre il nono film della saga stellare non ha ancora un titolo ufficiale, che potrebbe essere svelato proprio al Super Bowl. Oppure no: è anche possibile che la Disney decida di rilasciare il trailer del film di J.J. Abrams alla Star Wars Celebration, in primavera., anche consdierando che la data di uscita è prevista per il prossimo 20 dicembre. Tuttavia, dopo che il franchise ha preso un po’ del suo splendore con Gli Ultimi Jedi e Solo: A Star Wars Story, Disney potrebbe decidere di puntare su dei contenuti speciali che riportino in auge la saga di Star Wars.



Toy Story 4

I film Disney Pixar piacciono a grandi e piccini, proprio come il Super Bowl. Così c’è chi è pronto a scommettere che durante il match rivedremo Woody, Buzz e gli altri personaggi del celebre film di animazione, in modo da attirare i bambini e pure gli adulti, che sono cresciuti insieme al protagonista Andy dalla sua prima avventura con i giocattoli parlanti ad oggi. Data di rilascio del film, il 21 giugno.



Dumbo

Disney sta puntando molto sui remake in live action della fiabe più amate. Così la casa di produzione potrebbe decidere di dare una bella spinta alla pellicola sull’elefantino volante proponendo durante il Super Bowl un filmato del remake diretto da Tim Burton. Certo, Dumbo non è l’unico progetto in live action targato Disney in arrivo nel 2019, ma è quello la cui data di uscita si avvicina di più a quella del match. Nelle sale dal 29 marzo.

Aladdin

Se il trailer di Dumbo è il più probabile, una possibilità di essere trasmesso durante il Super Bowl ce l’ha anche il video promozionale di Aladdin. Il motivo? Le prime foto del film hanno mostrato il Genio della lampada, interpretato da Will Smith, molto diversamente da come il pubblico se lo aspettava, senza la caratteristica pelle blu del cartone animato originale. Questo ha un po’ deluso i fan e, anche se nel frattempo l’attore ha rassicurato il pubblico, forse, per recuperare, Disney potrebbe decidere di pubblicare in questa occasione qualche filmato che faccia ricrescere la febbre per Aladdin, atteso il 24 maggio.



Infine, ci sono quei film che in molti vorrebbero vedere ma che probabilmente lasceranno i fan a bocca asciutta: durante il Super Bowl non è abitudine presentare film dell’orrore, per cui il pubblico dovrà fare a meno dei tanto attesi IT: Capitolo 2 e Pet Sematary. Anche la nuova stagione del Trono di Spade potrebbe essere tagliata fuori dal Super Bowl, la casa di produzione HBO, infatti, non è solita investire sugli spot del match. Meglio risparmiare quei 5 milioni di dollari per 30 secondi di pubblicità per altro.