I film del 2019: tutti i sequel attesi al cinema

Dai Vendicatori agli omini di mattoncini di The LEGO Movie , passando per Pennywise di IT e i giocattoli parlanti di Toy Story , il prossimo anno riporterà sugli schermi vecchi personaggi già amati dal pubblico. Ecco i sequel più attesi dell’anno, fra film di animazione e horror, passando per fantascienza e comic movie

Squadra che vince non si cambia. Così se quel film ha ottenuto un importante successo al box office, perché non proporre un capitolo successivo, con gli stessi protagonisti impegnati in una storia diversa? Hollywood punta tutto sul mercato dei sequel nel 2019: ecco i film più attesi dei prossimi mesi.



Avengers: Endgame

In uscita il 3 maggio 2019, il quarto capitolo sugli Avengers è uno dei titoli intorno ai quali si è sviluppata la maggiore attesa. Il pubblico appassionato dei fumetti Marvel ha appena potuto ammirare il trailer ufficiale del film, il cui titolo definitivo è stato rivelato solo da pochi giorni: il video ha ottenuto quasi 64 milioni di visualizzazioni in quattro giorni e chiude un’importante fase del Marvel Cinematic Universe. I registi Anthony e Joe Russo, insieme a Brie Larson, Karen Gillan, Bradley Cooper, Scarlett Johansson e gli altri, proveranno a rispondere ai dubbi dei fan sulle sorti dei Vendicatori dopo il drammatico scontro con il villain Thanos visto in Infinity War: la pellicola ha incassato complessivamente oltre due miliardi di dollari.



Spider-Man: Far From Home

Rimanendo in tema di supereroi Marvel, ecco Spiderman. L’ultima pellicola sull’Uomo Ragno porta Peter Parker a spasso per il mondo (e fuori dal MCU): dopo gli eventi di Avengers: Endgame, Peter parte per un viaggio in Europa, ma l’Uomo Ragno non va mai in vacanza e si ritroverà, così, a combattere contro il supervillain Mysterio, per salvare i suoi compagni di viaggio. Gli attori Zendaya, Marisa Tomei, Jake Gyllenhaal e Jon Favreau saranno diretti da Jon Watts. Una data di uscita precisa per Spider-Man: Far From Home non è ancora stata rilasciata.



The LEGO Movie 2: Una nuova avventura

Il primo film è giunto nelle sale cinque anni fa, ottenendo un buon successo di pubblico. E dato che i mattoncini colorati non passano mai di moda, ecco giungere il sequel, in uscita l’8 febbraio 2019. Il film di animazione, attualmente in fase di post produzione, sarà diretto da Mike Mitchell e Trisha Gum e porterà sugli schermi un cast stellare, fra cui spiccano Margot Robbie, Alison Brie, Chris Pratt ed Elizabeth Banks. Riusciranno i nostri eroi a salvare il pianeta dall’invasione dei Lego DUPLO? Ci pensano Harley Quinn in versione LEGO e gli altri.



Toy Story 4

Il 2019 sarà un anno importante anche per i film di animazione: il regista Josh Cooley porta Patricia Arquette, Tom Hanks, Keanu Reeves, Tim Allen sul grande schermo alle prese con i celebri giocattoli parlanti di Pixar. Il primo Toy Story ha visto la luce nel 1995, seguito da Toy Story 2 - Woody e Buzz alla riscossa nel 1999, e Toy Story 3 - La grande fuga nel 2010. Insomma, Woody e compagni di avventure non stancano mai: il film uscirà nelle sale nel giugno del 2019.



IT: Capitolo 2

Lo scorso anno il pagliaccio danzerino Pennywise ha tenute incollate allo schermo orde di appassionati del cinema horror. Ora la minaccia ritorna in città: protagonisti i ragazzini del Club dei Perdenti oggi diventati adulti, che fanno il loro ritorno nella misteriosa cittadina. Insomma, la paura sta tornando! Alla regia troviamo nuovamente Andy Muschietti, fra gli interpreti ricordiamo Jessica Chastain, James McAvoy, Bill Skarsgård, Sophia Lillis. Il primo IT ha incassato più di 700 milioni nel mondo. Data di uscita: 6 settembre 2019.



Star Wars: Episode IX

J.J. Abrams con il nono capitolo di Star Wars punta a fare incontrare la trilogia originale con il resto dei titoli della saga stellare. L’attesa dei fan è molta, anche perché sono stati annunciati diversi nuovi personaggi il cui ruolo, però, resta avvolto nel mistero. Troveremo nella pellicola anche alcuni nomi cult della serie, compresa la Principessa Leila: per il film saranno recuperati dei vecchi girati di Carrie Fisher, mai utilizzati sul grande schermo.



