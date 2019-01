Da Dumbo a Frozen 2, il 2019 della Disney

Il 2019? Sarà un anno da sogno per gli amanti dei film di animazione Disney. La casa di produzione riporterà sugli schermi i remake di alcune fra le più amate fiabe classiche in versione live-action, mentre i protagonisti delle pellicole più recenti torneranno con un sequel.



Abbiamo selezionato i sei film in uscita del 2019 che ogni appassionato Disney non dovrebbe perdere.



SCOPRI LA TOP 6









Dumbo: 29 marzo 2019

Il primo personaggio dei classici Disney a fare ritorno nelle sale in una veste rinnovata sarà il celebre elefantino volante, che delle sue bizzarre orecchie giganti ha saputo fare tesoro. Diretto da Tim Burton, il remake di Dumbo in live action, a giudicare dal trailer, pare avere un sapore del tutto rinnovato e si propone come un tripudio di emozioni. Nelle sale alla fine di marzo 2019.



Dumbo, guarda il FULL TRAILER

Penguins: 19 aprile 2019

La serie di documentari divertenti e adorabili di Disneynature piace agli appassionati del genere, così Disney ci riprova con una nuova avventura: Penguins racconta la storia di un pinguino di nome Steve alla ricerca di amore, famiglia e amicizia nel gelido paesaggio antartico. Così Penguins si unisce ad una già vasta schiera di film sugli animali targati Disney, come Bears, African Cats, Chimpanzee, Born in China e molti altri. In uscita il 19 aprile 2019.



Aladdin: 24 maggio 2019

L'iconico remake del film di animazione del 1992 che porta in scena la magia del sultanato di Agrabah è da sempre uno dei più amati titoli Disney e ora torna in versione live-action, con un cast di eccezione che include l’attore Will Smith nei panni dello strampalato Genio della Lampada e l'ex-Power Ranger Naomi Scott come Jasmine. Aladdin, diretto da Guy Ritchie, è atteso il 24 maggio 2019.



Will Smith svela la locandina del remake di Aladdin



Toy Story 4: 21 giugno 2019

I primi tre film sui giocattoli parlanti hanno registrato un successo stellare, dunque è lecito domandarsi se il quarto capitolo di Toy Story riuscirà ad essere all’altezza. Divertente ma anche commovente, la serie con protagonisti Woody e Buzz ha incantato diverse generazioni di fan della Disney: Toy Story 4 uscirà nelle sale cinematografiche il 21 giugno 2019.



Le avventure di Toy Story 4



Il Re Leone: 19 luglio 2019

È tempo di remake per il piccolo Simba: la fiaba del Re Leone, giunta sugli schermi nel 1994, torna con un remake che spera di replicare il successo del film originale, fra i più amati del cinema di animazione. Con un mix di live-action e immagini generate in computer grafica, la pellicola sarà sorprendente. Il Re Leone è atteso il 19 luglio 2019.



Il Re Leone, trailer da record per il remake



Frozen 2: 27 novembre 2019

Il primo Frozen – Il Regno di Ghiaccio ha registrato un successo sorprendente nel 2013 e “Let It Go”, la canzone che fa da colonna sonora alla pellicola, è diventata un vero tormentone tra i fan Disney. Ora Elsa, Anna, Kristoff e Olaf torneranno con un arsenale completamente rinnovato di canzoni che accompagneranno le avventure dell’eroina Disney. Ancora pochi i dettagli sulla trama del film in uscita il 27 novembre 2019.



Tutti i segreti di Frozen