Sky Cinema Principesse: i segreti di Frozen - Il Regno di Ghiaccio

Elsa e Anna saranno fra le protagoniste di Sky Cinema Principesse HD, lo speciale che da sabato 21 aprile al 6 maggio porterà sul canale 304 di Sky venti titoli Disney con le principesse dei film di animazione più amati di sempre.



A ben guardare, Frozen - Il Regno di Ghiaccio, uscito nelle sale nel 2013 ottenendo un enorme successo al botteghino, vanta diverse particolarità rispetto agli altri Classici Disney che raccontano le avventure delle principesse animate. Ecco qualche curiosità.



SCOPRI TUTTI I SEGRETI DI FROZEN





Il migliore al box office

Elsa è la principessa Disney ad avere incassato di più nella storia del cinema di animazione. Il regno di ghiaccio e l’amore fraterno fra le due sorelle protagoniste ha conquistato pubblico e critica, portando la pellicola ad incassare nel mondo oltre un miliardo e 276 milioni di dollari, dei quali più di 400 milioni solamente negli Stati Uniti. Nella classifica di Box Office Mojo che mette in fila i film che hanno incassato più di sempre, Frozen - Il Regno di Ghiaccio si piazza in undicesima posizione, risultando il film di animazione migliore di tutti i tempi. Subito dietro a lui troviamo il remake de La Bella e la Bestia.







L’Oscar

Due i premi assegnati al film dalla giuria degli Academy Awards: uno per il Miglior film d’animazione (è il primo Classico Disney ad aggiudicarsi un Oscar nella categoria) e uno per la Migliore canzone per Let it Go a Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez, che si aggiudica persino un Grammy Award.







C’era una volta Elsa

La favola narrata nel film prende spunto dalla fiaba La regina delle nevi di Hans Christian Andersen: l’idea di una pellicola del genere era già balenata nella testa di Walt Disney nei lontani anni Quaranta, ma allora hanno avuto la meglio Cenerentola e le altre. Inoltre, in origine, la storia doveva essere ben diversa: la protagonista Elsa avrebbe dovuto vestire i panni dell’antagonista, solo in un secondo momento gli sceneggiatori hanno deciso di legarla ad Anna dando vita ad una coppia di sorelle come personaggi principali, e la parte del cattivo è andata ad un altro.







I numeri di Frozen

La pellicola avrà pure ottenuto un successo inaspettato, ma per realizzarla è stato necessario un duro lavoro. Basti pensare alla neve: la squadra addetta agli effetti speciali del film si è recata in Norvegia a osservare la neve sul posto e ha poi creato uno speciale software in grado di restituire duemila diverse combinazioni di forme e colori dei fiocchi di neve nel film. La cura dei dettagli si può notare anche nella folta chioma di Elsa, che grazie alla tecnologia digitale della CGI può sfoggiare sulla testa oltre 420 mila capelli, generati singolarmente. E la scena della costruzione del palazzo? Ha richiesto l’impegno di 50 animatori.



Da sabato 21 aprile a domenica 6 maggio si accende Sky Cinema Principesse HD (canale 304). La programmazione sarà disponibile un’ora dopo al canale 305.