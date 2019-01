Aquaman è il migliore incasso DC di tutti i tempi

Jason Momoa nei panni di Aquaman convince, tanto da fare guadagnare alla pellicola il titolo di film migliore di casa DC in termini di incassi. Il solo movie ha rubato lo scettro a Batman v Superman: Dawn of Justice e ha sorpassato i comic movie più amati, come Wonder Woman Suicide Squad

Il Re di Atlantide ha smosso mari e botteghini, è proprio il caso di dirlo: Aquaman, il film attualmente nelle sale con Jason Momoa come protagonista, è il film che ha incassato di più al box office nella storia dei film ispirati ai fumetti DC Comics.



Aquaman, il film che incassa di più

Secondo i dati raccolti da Box Office Mojo, Aquaman e le avventure negli abissi hanno incassato ad oggi oltre 940 milioni di dollari, a meno di un mese dall’esordio nelle sale, procedendo verso il muro del miliardo. In particolare, il film ha dimostrato di essere enormemente popolare all'estero, con la vendita di biglietti internazionali responsabili del 75% degli incassi di Aquaman, una percentuale significativamente maggiore rispetto agli altri titoli DCU. Prendiamo il mercato cinematografico cinese: l'epico titolo di James Wan è ora il secondo più grande film di supereroi della Cina di tutti i tempi, dietro solo ad Avengers: Infinity War, con ben 279 milioni di dollari incassati.



Aquaman meglio di Batman v Superman: Dawn of Justice

Prima d’ora a detenere lo scettro di migliore film al botteghino dell’universo DC era Batman v Superman: Dawn of Justice. Il film ha incassato nel 2016 la bellezza di 873 milioni di bigliettoni, ma ciò non è bastato per fermare la scalata al successo del Re di Atlantide. A ben guardare, Aquaman si rivela il più grande film del DC Universe (e non solo dell’Extended Universe), quindi è ancora più popolare del Cavaliere Oscuro all'estero: il film ha già superato Justice League del 2017 (657 milioni di dollari) durante la sua prima settimana di uscita negli Stati Uniti, poi ha passato L’Uomo d’Acciaio del 2013 (668 milioni), la Suicide Squad del 2016 (746 milioni) e Wonder Woman (821 milioni). A questo ritmo, Aquaman potrebbe diventare il primo film del DCEU a superare il traguardo del miliardo. A livello nazionale, invece, probabilmente Aquaman non sarà il più grande titolo DCEU, con Wonder Woman e Batman Vs Superman: Dawn of Justice in cima alla lista.



Aquaman escluso dalla corsa agli Oscar



Tuttavia la notizia non basta a rischiarare gli animi della troupe: l’Academy Awards, in vista della 91esima edizione degli Oscar, ha etichettato il film come “scandaloso”, escludendolo di fatto dalla gara. Il regista James Wan non ha reagito bene e ha definito la decisione “una vera vergogna”. Wan non puntava certo a vincere come il Miglior film, ma si sarebbe aspettato una menzione per gli effetti speciali: «Tu e il tuo reparto – dice il regista su Facebook rivolgendosi al supervisore degli effetti speciali di Aquaman - siete gli eroi dimenticati di questo film. Il fatto che i vostri colleghi del ramo VFX dell’Academy non stiano riconoscendo o apprezzando quanto abbiamo/avete contribuito al film e al cinema è una fo***ta vergogna”. Ecco i film in lizza: Ant-Man and the Wasp, Avengers: Infinity War, Benvenuti a Marwen, Black Panther, First Man – Il primo uomo, Jurassic World: Il regno distrutto, Ready Player One, Ritorno al Bosco dei 100 acri, Il ritorno di Mary Poppins, Solo: A Star Wars Story.



Il prossimo appuntamento con il DC Extended Universe è con Shazam!, in uscita il 5 aprile.

