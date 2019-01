I film più visti in Italia nel 2018

È totalmente made in USA la classifica dei film più visti in Italia nel 2018. I primi dieci film più visti sono produzioni statunitensi, con l’unica eccezione di "Animali Fantastici", coproduzione tra Regno Unito e Usa. Si tratta di un brutto colpo per il cinema italiano che quest’anno non riesce ad entrare con nessuna pellicola nelle prime dieci posizioni dei film più visti nel nostro Paese. “A casa tutti bene” di Gabriele Muccino ha sfiorato l’ingresso in top 10 con 9.179.618 di euro, ma l’incasso raggiunto non è bastato a superare i colossi americani. Il film di Muccino conquista comunque la palma del film italiano più visto nel 2018. A prevalere su tutti è Bohemian Rhapsody, vera sorpresa dell’anno che racconta la storia di Freddie Mercury e dei Queen. In un mese la pellicola è diventata la più vista e con il miglior incasso nel 2018. Questa la classifica completa (dati Cinetel, aggiornati al 31 dicembre 2018):

Bohemian Rhapsody di Bryan Singer (Usa) Incassi: € 21.252.608 Presenze: 2.995.492 Uscita: 29/11/2018 Avengers: Infinity War di Anthony e Joe Russo (Usa) Incassi: € 18.777.826 Presenze: 2.645.814 Uscita: 25/4/2018 Cinquanta sfumature di rosso di James Foley (Usa) Incassi: € 14.379.189 Presenze: 2.043.606 Uscita: 8/2/2018 Animali fantastici - I crimini di Grindelwald di David Yates (Regno Unito, Usa) Incassi: € 12.768.492 Presenze: 1.825.643 Uscita: 15/11/2018 Hotel Transylvania 3: Una vacanza Mostruosa di Dženndi Tartakovskij (Usa) Incassi: € 12.254.184 Presenze: 1.934.922 Uscita: 22/8/2018 Gli Incredibili 2 di Brad Bird (Usa) Incassi: € 12.047.727 Presenze: 1.874.457 Uscita: 19/9/2018 Jurassic World - Il regno distrutto di J.A. Bayona (Usa) Incassi: € 10.682.407 Presenze: 1.638.151 Uscita: 7/6/2018 Jumanji - Benvenuti nella giungla di Jake Kasdan (Usa) Incassi: € 10.285.847 Presenze: 1.510.844 Uscita: 1/1/2018 Il ritorno di Mary Poppins di Rob Marshall (Usa) Incassi: € 9.697.466 Presenze: 1.445.479 Uscita: 20/12/2018 Lo schiaccianoci e i quattro regni di Lasse Hallström e Joe Johnston (Usa) Incassi: € 9.416.491 Presenze: 1.478.055 Uscita: 31/10/2018

Il grande successo della Disney

Trionfa la Disney che con quattro film nelle prime dieci posizioni domina la classifica. La casa statunitense conquista il secondo posto con "Avengers: Infinity War" ma compare anche con "Gli Incredibili 2", "Lo schiaccianoci e i quattro regni" e "Il ritorno di Mary Poppins". Ottima la performance del sequel dedicato alla magica tata che in poco più di due settimane riesce ad entrare nella top 10. Da sottolineare come la classifica sia ricca di sequel. Oltre ad "Avengers: Infinity War", al terzo posto spunta l’ultimo capitolo di Cinquanta sfumature, mentre ai piedi del podio si piazza il secondo film di Animali fantastici. Tra i sequel che raggiungono la top 10 anche "Hotel Transylvania 3", "Gli Incredibili 2", il secondo episodio di Jurassic World reboot della saga di Jurassic Park e "Jumanji – Benvenuti nella giungla", sequel del film del 1995 con Robin Williams.

Bambini e ragazzi al cinema

Escludendo l’exploit di "Bohemian Rhapsody", grande successo internazionale, anche quest’anno il genere per ragazzi si conferma quello più in voga in Italia. Ben otto pellicole su dieci sono dedicate a questa fascia d’età con due cartoon di successo come "Gli Incredibili" e "Hotel Transilvania" e film fantasy o di avventura che hanno attirato maggiore interesse rispetto al resto delle uscite cinematografiche avvenute nell’anno solare.