I supereroi (e i supervillain) in arrivo nel 2019 al cinema

Sequel, remake, reboot e film stand-alone: dopo un 2018 ricco di pellicole ispirate al mondo dei fumetti, anche nei prossimi mesi supereroi (e super villain) saranno protagonisti nelle sale. Ecco alcuni dei personaggi dei comics attesi per il 2019 al cinema.



SCOPRI eroi e villain del 2019 al cinema









Supereroi: Captain Marvel

La più attesa è Carol Danvers, interpretata dall’attrice premio Oscar Brie Larson, che porta avanti la tradizione dei supereroi in gonnella iniziata con la Wonder Woman interpretata da Gal Gadot. La supereroina sarà fra i protagonisti del quarto film sui Vendicatori, ma avrà anche un solo-movie tutto per lei: da marzo nelle sale, il pubblico potrà vedere in azione Captain Marvel mentre scopre l’origine dei suoi poteri, lottando contro i nemici Skrull per difendere il pianeta durante una guerra intergalattica. Dall’8 marzo al cinema



Captain Marvel: Marvel rilascia il TRAILER ufficiale



Supervillain: Talos, “Captain Marvel”

Anche se non è il più noto cattivo di casa Marvel, Talos si farà notare in Captain Marvel, dove darà del filo da torcere alla supereroina. Sui fumetti è presentato come un guerriero Skrull dalle potenti capacità di combattimento e forza, e nel film guiderà l’esercito gli Skrull nella loro invasione della Terra, mentre lavorerà sotto copertura nella SHIELD capitanata da Nick Fury. Interpretato dalla star di Rogue One: A Star Wars Story, Ben Mendelsohn, Talos è sicuramente un degno avversario per l'attuale protagonista della Marvel.



I supereroi? Portano la gonna



Supereroe: Hawkeye, “Avengers 4”

È stato assente in Infinity War, ora l'Hawkeye di Jeremy Renner tornerà in Avengers 4. Tuttavia, potrebbe non essere lo stesso di quando l'abbiamo lasciato l'ultima volta alla fine di Captain America: Civil War, almeno a giudicare dal poster rilasciato online che mostra Renner in una veste inedita... Il capo della Marvel Kevin Feige commenta: “Noi amiamo Hawkeye. Ci sono grandi eventi in arrivo per lui e Jeremy Renner è un interprete forte nel MCU, fantastico come il suo personaggio". Il film arriverà nelle sale il prossimo maggio.



I Dark Avengers di Marvel: pronti per un nuovo cross-over?



Supervillain: Mysterio, “Spider-Man: Far From Home”

Passiamo ad un altro universo: l’Uomo Ragno torna in scena con una pellicola girata in Europa, anche in Italia, e porta con sé sul grande schermo un nuovo cattivo: si tratta di Mysterio, un altro dei più vecchi e più grandi rivali di Spiderman. Prima di diventare un supercattivo, Quentin Beck era un mago degli effetti speciali, ma quando non è riuscito a diventare grande nell'industria del cinema, ha deciso di usare i suoi talenti per le forze del male, diventando l'illusionista dalla testa di pietra che conosciamo oggi. Ad interpretarlo è il candidato all'Oscar Jake Gyllenhaal. Nei cinema dal 5 luglio 2019.



Spider-Man: Far From Home, nuovo look per Spidey?



Supervillain: Joker, “The Joker”

I villain dei fumetti DC Comics avranno come protagonista nel 2019 il malefico Joker. Fra i supercattivi più cattivi di tutti i tempi, il nemico di Batman non ha certo bisogno di presentazioni: tornerà nelle sale il 4 ottobre 2019 con un solo movie diretto da Todd Phillips. Joaquin Phoenix presterà il volto al principe del crimine di Gotham City.



The Joker, ecco un nuovo VIDEO del film



Supervillain: LEGO Harley Quinn, “The LEGO Movie 2: The Second Part”

Harley Quinn? È una vera anti-eroina, anche fatta di mattoncini colorati. Il secondo capitolo del film su Batman in versione LEGO è atteso dall’8 febbraio 2019 e Harley Quinn sarà doppiata da Margot Robbie, che interpreta il personaggio in Suicide Squad e nel prossimo Birds of Prey, atteso nel 2020.