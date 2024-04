Travis Scott andrà a processo per la tragedia dell'Astroworld Festival

Musica

Cresce l’attesa per i Grammy Awards 2024. Trevor Noah condurrà l’evento della Crypto.com Arena di Los Angeles. La serata vedrà sul palco Dua Lipa in qualità di performer. La popstar, fresca dell’uscita del nuovo singolo Houdini , concorrerà in due categorie: Song of the Year e Best Song Written for Visual Media per Dance the Night , brano della colonna sonora di Barbie

Spazio poi a Olivia Rodrigo, tra le stelle più scintillanti della nuova generazione. La cantante si presenterà ai nastri di partenza con ben sei nomination: Record of the Year, Song of the Year e Best Pop Solo Performance per Vampire, Album of the Year e Best Pop Vocal Album per Guts e infine Best Rock Song per Ballad of a Homeschooled Girl