4/6 ©IPA/Fotogramma

Annunciata come performer anche Billie Eilish, nominata in sei categorie: Best Pop Duo/Group Performance per Never Felt So Alone con Labrinth e Record of the Year, Song of the Year, Best Pop Solo Performance, Best Song Written for Visual Media e Best Music Video per What Was I Made For?

Grammy Awards 2024, le nomination. Boom di candidature per la colonna sonora di Barbie