Fabrizio Ferraguzzo è il 4° italiano a entrare nella giuria dei Grammy

FABRIZIO FERRAGUZZO: “è veramente un grande onore” Moysa, il grande hub factory fondato da Fabrizio Ferraguzzo e DJ Shablo, ha annunciato lo storico traguardo tagliato dal produttore. Ferraguzzo ha dichiarato all’ANSA: “Ho la fortuna di lavorare con la musica e per uno come me che nasce musicista e produttore entrare a far parte di un contesto così prestigioso è veramente un grande onore”. Il produttore e manager dei Måneskin ha aggiunto: “Auguro a tutti i miei colleghi di provare una cosa del genere, la musica tra gli addetti ai lavori dovrebbe diventare meno ego riferita, bisognerebbe confrontarsi di più per far fare uno step al sistema e renderlo più internazionale come mentalità”. approfondimento Grammy Awards 2024: Dua Lipa, Billie Eilish e Olivia Rodrigo performer

Ferraguzzo ha poi proseguito: “I risultati non sono mai figli di un lavoro solistico e questo riconoscimento stupendo è avvenuto grazie ai Måneskin come band e come persone e grazie a una professionista come Marica Casalinuovo, motore centrale del lavoro di Exit Music Management". approfondimento Grammy Awards 2024, Trevor Noah alla conduzione per la quarta volta

La prossima edizione dei Grammy Awards si terrà domenica 4 febbraio. La Crypto.com Arena di Los Angeles ospiterà l’evento che vedrà SZA presentarsi ai nastri di partenza come la favorita con nove nomination, subito dopo Pheoebe Bridgers, Serban Ghenea e Victoria Monét. Annunciate come performer tre stelle della musica mondiale: Dua Lipa (FOTO), Billie Eilish e Olivia Rodrigo. approfondimento Grammy Awards 2024, le nomination. Boom per soundtrack di Barbie

