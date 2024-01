Grammy Awards 2024: Dua Lipa, Billie Eilish e Olivia Rodrigo performer

grammy awards 2024, sul palco dua lipa, billie eilish e olivia rodrigo

La produzuone dei Grammy Awards 2024 ha rivelato la presenza delle prime performer, ovvero Dua Lipa, Billie Eilish e Olivia Rodrigo.

La voce di New Rules è tra le protagoniste assolute della scena pop. Dall’esplosione con Be the One al nuovissimo singolo Houdini, la cantante ha messo a segno una serie di successi che l’hanno resa un’icona e un punto di riferimento. Il 2023 è stato un anno molto importante per l’artista che ha conquistato le classifiche con Dance the Night, brano incluso nella colonna sonora di Barbie.

La canzone concorrerà ai Grammy Awards in ben due categorie: Song of the Year e Best Song Written for Visual Media. Al momento Dua Lipa (FOTO) vanta tre vittorie: Best New Artist, Best Dance Recording per Electricity con Silk City e Best Pop Vocal Album per Future Nostalgia.