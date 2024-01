Dua Lipa, cancellato un videoclip musicale per il conflitto in Israele

Secondo quanto rivelato da un insider al The Sun, Dua Lipa e il suo team avrebbero deciso di cancellare un video contenente immagini di esplosioni e scontro tra la folla in seguito al conflino scoppiato in Israele

Dua Lipa ha aperto la nuova era discografica con l’amatissimo singolo Houdini, balzato in vetta alle classifiche di tutto il mondo. Il The Sun ha rivelato che la popstar avrebbe avuto piani differenti per il suo ritorno sulle scene musicali, ma la tragicità del confitto in Israele l’avrebbe spinta a cambiare programma optando per la cancellazione di un videoclip musicale realizzato a settembre.

Dua Lipa (FOTO) è stata tra le grandi protagoniste musicali del 2023 grazie al singolo Dance the Night, colonna sonora di Barbie e candidato come Best Original Song ai Golden Globe e nelle categorie Song of the Year e Best Song Written for Visual Media ai Grammy Awards. La cantante ha ora deciso di aprire la sua nuova era discografica con il singolo Houdini che ha immediatamente riscosso grande successo da parte del pubblico e della critica contando al momento oltre 100.000.000 di riproduzioni su Spotify.

Il The Sun ha ora rivelato che il ritorno musicale della popstar sarebbe stato interessato da alcuni cambiamenti in corso. Infatti stando a quanto riportato da un insider, a settembre la voce di Physical avrebbe girato il videoclip di un brano scelto come singolo apripista del nuovo album ma le scene di caos, demolizioni ed esplosioni avrebbero portato la cantante e il suo team a optare per la sua cancellazione vista la successiva esplosione del confitto in Israele.