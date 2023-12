Musica, le migliori canzoni del 2023: da Billie Eilish a Troye Sivan

13/13 ©IPA/Fotogramma

Handstand di Miley Cyrus alla posizione numero 56. Chiudono la classifica Kaleidoscope Jesus di Lauren Daigle, Water My Heart di Rum.gold feat. Mereba, Waltz Across a Moment di Tanya Tucker, Weird Goodbyes dei The National feat. Bon Iver, Pink/Pink (Bad Day) di Lizzo, I’m Not Crying di Alex Porat, Light Me Up di Margo Price feat. Mike Campbell, I Miss All My Exes di Jamila Woods, Will Anybody Ever Love Me? di Sufjan Stevens e True Blue, Satanist, Letter to an Old Poet di Boygenius

Billboard Global 200, Miley Cyrus prima nella classifica di fine anno. LA CLASSIFICA