Hozier, il nuovo album è Unreal Unearth

Il 18 agosto la voce di Take Me To Church pubblicherà il nuovo album Unreal Unearth

Hozier ha proseguito: “Sono orgoglioso di questo album e ho amato vederlo nascere nel corso dell’ultimo anno. Come sempre grazie per il vostro supporto e la pazienza durante la sua realizzazione, per me è un grande piacere condividere finalmente con voi la data di uscita”.

Nel corso degli anni Hozier si è affermato a livello mondiale con brani di grande successo: da Take Me To Church a Eat Your Young passando per Someone New, Movement e Almost (Sweet Music) senza dimenticare la recente collaborazione Tell It to My Heart con i Meduza.