Meduza, il nuovo singolo è Tell It To My Heart feat Hozier

Creano una hit dopo l’altra, fanno ballare milioni di persone, cavalcano numeri incredibili in termini di streaming e visualizzazioni: sono i Meduza, il gruppo italiano di musica house più famoso al mondo. Mattia Vitale, Simone Giani e Luca De Gregorio, si sono imposti sulla scena internazionale collezionando centinaia di certificazioni in tutto il mondo oltre ad un tour mondiale con 15 date tutte sold out solo negli Stati Uniti. Dopo l’incredibile successo di Paradise, brano da record con più di 750 milioni di stream che ha ottenuto certificazioni in tutti gli angoli del pianeta, e dopo l’ottimo riscontro ottenuto dal remix della hit di Ed Sheeran Bad Habits, i Meduza continuano la loro ascesa alla conquista dei dancefloor di tutto il mondo.



La nuovissima tappa di questo percorso si intitola Tell It To My Heart e ad accompagnarli questa volta c’è Hozier, cantautore e musicista irlandese oltre che una delle voci più belle degli ultimi anni. Il brano, disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali e in tutte le radio, è costruito su un sound super catchy da ascoltare ad occhi chiusi, per ritrovarsi catapultati direttamente nei migliori club del mondo. La voce di Hozier -calda e avvolgente– si sposa alla perfezione con il mood energico del brano, ricco di beat irresistibili e di sonorità house perfettamente in linea con lo stile inconfondibile dei Meduza. Tre minuti di vibrazioni intense e dirette, piene di energia, che entrano imponenti nelle orecchie dell’ascoltatore per accompagnarlo in un viaggio la cui destinazione finale non può essere altro che una pista da ballo.



Ed è sulla pista da ballo che i producer italiani intendono trascinare i loro fan americani, per un tour a stelle e strisce che promette di incendiare i migliori club oltreoceano: i Meduza suoneranno infatti le loro hit mondiali all’Encore Beach Club di Las Vegas in ottobre, per poi volare a Miami e a New York, spostarsi tra Messico, east coast e west coast in novembre, aggiungendo anche una tappa italiana a dicembre ed un incredibile spettacolo a Los Angeles per festeggiare la fine dell’anno.

TOUR DATES

22/10 Las Vegas - EDV

22/10 Las Vegas - Encore Beach Club

27/10 Las Vegas - Encore Beach Club

29/10 Miami - Wynwood Fear Factory

30/10 Manhattan - Cipriani - Wall Street

11/11 Guadalajara - Lou Lou

13/11 Denver - Reelworks

14/11 Miami - TBA

19/11 New Orleans - Metropolitan

20/11 Mountain View - Shoreline Amphitheatre

20/11 San Francisco - Audiotistic Bay Area

18/12 Milano - TBA

31/12 Los Angeles - Exchange LA