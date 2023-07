Jonas Brothers in tour in Italia nel 2024: quando e dove

Joe , Nick e Kevin arriveranno in Italia. I Jonas Brothers hanno annunciato le date del tour mondiale che li vedrà protagonisti nel 2024 , tra le città toccate anche Milano .

I biglietti saranno in vendita a partire dal 4 agosto, mentre le prevendite saranno disponibili dal giorno precedente.

Il 12 agosto Kevin, Nick e Joe daranno il via all’atteso tour a circa due anni di distanza dalla precedente tournée Remember This Tour. Il 28 maggio i Jonas Brothers faranno tappa nel Belpase, più precisamente al Mediolanum Forum di Assago.

Visto il grande successo di pubblico i Jonas Brothers hanno aggiunto nuove date negli Stati Uniti d’America annunciando anche tappe in Europa e per la prima volta in Australia.

A maggio i tre fratelli hanno pubblicato il disco The Album trainato dai singoli Wings, Waffle House e Summer Baby.

Dal successo in giovanissima età ai progetti da solisti fino alla reunion con l’album Happiness Begins in grado di debuttare al primo posto della classifica statunitense US Billboard 200.

In oltre quindici anni di carriera i Jonas Brothers hanno lanciato numerosi tormentoni, tra i quali S.O.S., Burnin’ Up, Paranoid, Sucker, Cool e Only Human.