I Jonas Brothers protagonisti di una stand-up per Netflix

I Jonas Brothers saranno i protagonisti di uno show che andrà in onda su Netflix e sarà visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick. Si parla di uno spettacolo comico che sarà condotto da Kenan Thompson e arriverà sulla piattaforma di streaming il prossimo 23 novembre.

Al centro dell’evento i tre fratelli che parleranno della loro carriera di attori e cantanti ma da un punto di vista inedito, giocato tutto sulla comicità. Un modo per far emergere un nuovo lato di questa ormai celebre famiglia che tra musica, giochi e tante risate porterà sul grande schermo aneddoti e curiosità sulla loro vita privata e non solo.

Dall’abbandono dei set hanno registrato solo due dischi in studio e diversi dischi live; ultimamente i tre sembravano un po’ spariti dai radar fino a quanto Netflix non ha annunciato il ritorno in grande stile con Jonas Brothers Family Roast.

Jonas Brothers Family Roast, la reazione dei fan alla nuova serie

Come appena detto i tre fratelli Jonas sono un po’ spariti dalla circolazione, quantomeno dal piccolo schermo. Per questo l’annuncio della nuova serie di Netflix ha riacceso i riflettori sulle tre giovani pop star, “svegliando dal torpore” milioni di fan in tutto il mondo. Certo, quelli che erano i ragazzi dei primi anni 2000 ormai sono cresciuti, così come sono cresciute le flotte di accaniti fedelissimi di Jonas, ma la notizia del ritorno in TV ha fatto salire l’hype alle stelle, riportando i Jonas Brothers all’attenzione del mondo.

Come già detto Jonas Brothers Family Roast uscirà il prossimo 23 novembre sulla celebre piattaforma di streaming; al momento, non ci sono altre indicazioni utili, se non quella che sarà uno show comico che svelerà i “segreti” di una delle famiglie più famose di sempre.