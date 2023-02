jonas brothers, è uscito il nuovo singolo wings

Ecco il primo brano estratto dal nuovo disco The Album, in uscita il 12 maggio

I Jonas Brothers sono tra le formazioni statunitensi più celebri del terzo millennio. Il gruppo ha annunciato l’arrivo del nuovo progetto discografico, intitolato The Album, per il 1 2 maggio .

Nel 2019 il gruppo ha distribuito l’album Happiness Begins, trainato dal grande successo di Sucker, giunto alla prima posizione della US Billboard Hot 100 e nominato alla sessantaduesima edizione dei Grammy Awards nella categoria Best Pop Duo/Group Performance.

Tra le canzoni più amate e celebri dei Jonas Brothers troviamo sicuramente anche S.O.S., Burnin’ Up, Cool, Only Human e What a Man Gotta Do.