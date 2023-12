I Meduza, gli OneRepublic e Kim Petras si uniranno per creare la canzone ufficiale del Campionato europeo di calcio 2024, come annunciato durante il sorteggio finale di Amburgo. Il brano è atteso per la prossima primavera, ed è destinato a diventare la colonna sonora dell'estate.

Una collaborazione eccezionale

I Meduza, superstar italiane del mondo house nominate per un Grammy Award nel 2019, si sono detti super entusiasti: "È un onore creare una canzone che rispecchi la passione di EURO 2024", hanno detto. Gli OneRepublic, coi loro milioni di dischi venduti, i miliardi di stream, le decine di hit in vetta alle classifiche e una nomination ai Grammy, sono tra le band di maggior successo del 21° secolo. Il frontmant, Ryan Tedder, ha così commentato la notizia: "Ho cominciato a giocare a calcio a cinque anni. Esibirsi alla cerimonia di chiusura di EURO 2024 a Berlino è un'incredibile opportunità e un onore per qualsiasi artista, ma è davvero emozionante per me personalmente. L'energia che deriva da questo sport non ha eguali al mondo. Non vediamo l'ora". Infine, la popstar tedesca Kim Petras - nota per la collaborazione con Sam Smith - ha detto: "Nel mio Paese natale, la Germania, il calcio è sempre stato un grosso affare. Ho così tanti bei ricordi delle partite viste insieme ai miei amici e alla mia famiglia! Niente potrebbe rendermi più orgogliosa ed elettrizzata di questa collaborazione con i Meduza e gli OneRepublic".

I Campionati europei di calcio non celebrano solo l'abilità calcistica dell'Europa ma anche la sua diversità culturale. Come diversi sono gli artisti che comporranno la colonna sonora dell'evento, per poi esibirsi dal vivo alla cerimonia di chiusura.

UEFA EURO 2024 si svolgerà dal 14 giugno al 14 luglio 2024 in dieci città tedesche: Berlino, Colonia, Dortmund, Düsseldorf, Francoforte, Gelsenkirchen, Amburgo, Lipsia, Monaco e Stoccarda.