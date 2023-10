Meduza aprono le loro stanze, ecco gli album Room 1 e Room 2

Il trio dei record di musica house made in Italy – più di 20 miliardi di stream totali, oltre 160 dischi di Platino e Diamante e un tour mondiale all’attivo costellato di sold-out – si racconta così tramite una raccolta dei brani che hanno segnato la loro rapidissima scalata in cima alle classifiche globali, e travolgenti inediti tutti da scoprire. “Questo EP è un traguardo che ci rende molto orgogliosi, non ci saremmo mai aspettati tanto amore e siamo molto grati a tutte le persone con cui abbiamo lavorato e a tutti quelli che in ogni parte del mondo ci hanno sostenuto e seguito. Ascoltare questo disco è come entrare in un locale che ha due sale: la principale dove tutti cantano e quella con tutt’altro tipo di vibes, suoni più sperimentali e ricercati.” – raccontano i Meduza.



Da una parte Room 1, la faccia radio house, vera e propria carrellata di intramontabili hit, si apre con il beat travolgente di Phone – il nuovo singolo in radio ft. Sam Tompkins & Em Beihold; a premere ulteriormente l’acceleratore ci pensano Piece Of Your Heart, Lose Control, Paradise, Tell It To My Heart feat. Hozier e Bad Memories x James Carter ft. Elley Duhé & FAST BOY – diamantati e iconici cavalli vincenti dei Meduza. Dall’altra Room 2, il lato club underground – tra trance, tech e rave di ispirazione anni ’90 – con gli inediti Ecstasy, Obsession e Back Again, affiancati dalle già note Everything You Have Done (Meduza Edit), Upside Down e Friends, a evidenziare ancora una volta il fondamentale background di Mattia, Simone e Luca. L’artwork e i visual del nuovo EP sono stati realizzati grazie alla collaborazione con il pluripremiato Highston Studio di Tom Highston (tra i suoi lavori, progetti con The Rolling Stones, U2, Lady Gaga, The Chemical Brothers, Massive Attack, Nick Cave e molti altri).



Formatosi nel 2019, il trio si è affermato in tempi record sulla scena internazionale, tra gli artisti più innovativi e all’avanguardia del panorama musicale, mettendo in campo volta per volta sonorità nuove e travolgenti capaci di coinvolgere al primo ascolto.