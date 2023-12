Lana Del Rey, in Italia nel 2024 sul palco degli I-Days di Milano

In queste settimane la produzione ha svelato date e alcuni dei primi artisti attesi a uno dei festival più importanti d’Italia, in programma il 29 maggio, il 16, 26, 29 e 30 giugno e il 5, 6, 7 e 9 luglio. Al momento la produzione ha annunciato l’arrivo di Green Day, Nothing But Thieves, Simple Plan, Tedua, Metallica, Queens Of The Stone Age, Royal Blood, Metallica, Five Finger Death Punch e Ice Nine Kills.

Lana Del Rey è tra i nomi più popolari della scena musicale. Dall’affermazione con l’album Born To Die al più recente Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd passando per Ultraviolence e Lust for Life, nel corso degli anni l’artista ha ammaliato grazie al talento e all’originalità. Tra le sue canzoni più famose troviamo Video Games, Blue Jeans, Dark Paradise, Young and Beautiful, Love e Hope Is a Dangerous Thing for a Woman Like Me to Have – but I Have It.