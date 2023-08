Incidente concerto di Lana del Rey in Messico, pubblico cade a terra

La sera di martedì 15 agosto la musicista indie tra le più apprezzate del panorama internazionale si è esibita a Città del Messico. Alcune delle 65.000 persone accorse ad ascoltare la star - che mancava dal Paese da ben sette anni - sono state però coinvolte in un incidente. “Si chiama collasso progressivo della folla”, spiega l’esperto di scienza della folla G. Keith Still. Un effetto domino incredibile che ha causato almeno 15 feriti



Al concerto di Lana del Rey in Messico, tenutosi il 15 agosto 2023 a Città del Messico, è accaduto un incidente insolito. Alcune delle 65.000 persone accorse ad ascoltare la star, che mancava dal Paese da ben sette anni, sono state coinvolte in un incidente sui generis: nel bel mezzo della performance della cantautrice newyorkese, si è verificata una caduta di massa degli spettatori in platea. Il fatto ha causato il caos all'interno del Foro Sol di Città del Messico, la location in cui Lana del Rey si è esibita.



La massiccia caduta è avvenuta nell’area del Generale A, una parte del forum situata nelle immediate vicinanze del palco.



L’incidente viene giudicato come “inspiegabile” da molti utenti in rete, anche se di spiegazioni convincenti ce ne sono eccome (ve ne parliamo nel dettaglio nei prossimi paragrafi). La caduta è avvenuta mentre l’artista americana stava eseguendo la canzone del 2014, contenuta nell’album Ultraviolence, Pretty When You Cry.

All’improvviso numerosi spettatori hanno iniziato a cadere sia all’indietro sia in avanti, in una sorta di effetto domino che ha provocato lo schiacciamento di molte persone, travolte da quella che nei video appare come una vera e propria ondata umana.



L’incidente durante la performance di Pretty When You Cry

A testimonianza di questo fenomeno - che in rete qualcuno definisce perfino come "paranormale" - ci sono numerosi video dei presenti (molti dei quali vi proponiamo in fondo a questo articolo).

Da ciò che si evince dai filmati, gli spettatori della platea stavano cantando la canzone Pretty When You Cry quando è incominciata una caduta di massa. Immediatamente il canto si è tramutato in un’ondata di grida di panico. L’incidente per fortuna non ha causato morti ma si stima che almeno 15 persone siano rimaste ferite.



In rete serpeggiano varie ipotesi, tanti dubbi e non poche assurde spiegazioni

Tuttavia questa spiegazione non è bastata a fugare svariati dubbi che serpeggiano in rete. Da come si può vedere nei video, infatti, il vortice creatosi ha davvero dell’incredibile. La violenza ha generato molti interrogativi e svariate supposizioni. Però, complotti e paranormale a parte, la scienza è in grado di spiegare quanto accaduto. Si è trattato infatti di “collasso progressivo della folla”, come spiegano gli esperti senza troppo scomporsi.

L'esperto: "Si tratta di collasso progressivo della folla" Uno di coloro che sostiene la sopracitata tesi è l’esperto di scienza della folla G. Keith Still, interpellato del magazine americano The Messenger. “Il collasso progressivo della folla avviene quando lo slancio di una persona che si scontra con un’altra aumenta in modo significativo”, ha spiegato Still in queste ore in riferimento allo show musicale di Lana del Rey. Lo studioso aggiunge che parlare di “effetto domino” è appropriato. “Penso che l’espressione ‘effetto domino’ sia abbastanza appropriata. In generale, qualsiasi area recintata, se non regoli l’afflusso della folla, può diventare troppo affollata e c’è questo rischio di onde d’urto, un progressivo collasso della folla. Molte volte può succedere e non ci sono lesioni gravi, quindi non vengono segnalate “, ha continuato Still. “Ma in questo caso, i media l’hanno colto da più angolazioni e sembra orribile… E può essere anche fatale a meno che le persone non riescano a rialzarsi prontamente”.

Per ora nessuna dichiarazione da parte degli organizzatori Ocesa, organizzatore del concerto messicano di Lana del Rey, per adesso non ha fatto dichiarazioni ufficiali riguardanti l’accaduto.

Né dal loro account X, ex Twitter, né su Instagram hanno pubblicato alcunché in relazione all’incidente, condividendo invece immagini e video del live della cantautrice statunitense e dei fan accorsi ad ascoltarla dal vivo senza fare menzione alcuna di momenti di panico durante lo show.

Un mito della musica alternativa: Lana Del Rey Lana Del Rey, al secolo Elizabeth Woolridge Grant, è una cantautrice, compositrice e musicista statunitense nata il 21 giugno 1985 a New York. È uno dei grandi nomi del panorama musicale odierno grazie a uno stile che fonde diversi elementi da svariati generi, quali pop, rock, indie e trip hop. Della sua musica sono molto amati anche i testi, assai malinconici e introspettivi.

Lana Del Rey è cresciuta a Lake Placid, nello Stato di New York, e successivamente si è trasferita a New York City per percorrere la strada musicale.

Iniziò a esibirsi con il nome "Lizzy Grant" nei primi anni 2000, pubblicando nel 2010 un album intitolato Lana Del Ray A.K.A. Lizzy Grant. Il vero successo è però arrivato con l'uscita del suo primo disco ufficiale: nel 2012 la cantautrice dà alle stampe il suo album di debutto, Born to Die, che scala rapidamente le classifiche e strega pubblico e critica. Il singolo principale, Video Games, è diventato un successo virale e una hit mondiale.

Oltre a uno stile ibrido capace di shakerare vari ingredienti di diversi generi, il suo successo deve molto anche alla sua eccezionale ugola: la sua voce è sensuale, molto calda e piena. Anche la sua immagine non è da meno: i suoi vestiario e make-up retrò e glamour hanno reso Lana del Rey un’icona pure a livello fashion.

Dopo il successo di Born to Die, la star ha prodotto una serie di album che hanno consolidato il suo status di mostro sacro della musica. Da Ultraviolence (2014) a Honeymoon (2015), da Lust for Life (2017) a Chemtrails over the Country Club (2021), la discografia di questa musicista è costellata di opere amate da pubblico e critica a ogni latitudine, Messico compreso. Di seguito potete guardare alcuni video di ciò che è successo al concerto di Lana del Rey a Città del Messico.

