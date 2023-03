Lana Del Rey è fidanzata: sposerà il manager Evan Winiker

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Il 2023 sarà senz'altro un anno da ricordare per Lana Del Rey, sotto ai riflettori per il suo nono lavoro in studio, l'album Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd che ha debuttato il 24 marzo, e per un'altra grande novità che riguarda la sua vita privata. La cantautrice statunitense sposerà il suo manager, Even Winiker a cui è legata sentimentalmente da qualche tempo.